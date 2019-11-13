دبي الأولى إقليمياً في مدن الابتكار

المصدر: دبي - وائل الخطيب

تقدمت دبي مرتبتين في مؤشر «مدن الابتكار 2019» الصادر أمس عن مؤسسة «2 think now» الأسترالية، متصدرة منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا لتأتي في المرتبة الأولى، محتلة المرتبة 31 عالمياً صعوداً من المرتبة 33 في 2018، متفوقة على شنغهاي وأوستن وفانكوفر وموسكو ولاس فيغاس وأوسلو وروما وهامبورغ وكوبنهاغن وبرشلونة.

وجاء تصنيف دبي ضمن شريحة «المدن البؤرية» التي تعتبر مراكز اتصال رئيسية، وشملت المدن الخمسين الأولى في القائمة برصيد 49 درجة بزيادة عن 47 درجة في تصنيفها السابق 2018.وجاءت دبي في المرتبة الأولى عالمياً في فئة المدن الناشئة، ضمن المؤشر، وذلك ضمن قائمة ضمت 65 مدينة عالمية.

ووصولاً إلى عملية التصنيف، قامت المؤسسة بقياس شروط الابتكار في المؤشر الذي ضم 500 مدينة عالمية، باستخدام معدل درجات من 3 عوامل موازية لعملية الابتكار الأصول الثقافية، البنية التحتية البشرية والأسواق المترابطة. وتصدرت كل من نيويورك وطوكيو ولندن ولوس أنجليس وسنغافورة المؤشر، فيما تذيل كل من كنشاسا والخرطوم المؤشر في المرتبتين 499 و 500 على التوالي.

وحلت أبوظبي في المرتبة 75 في المؤشر، وجاءت ضمن شريحة مدن «الوجهات» برصيد 44 نقطة، وحلت الشارقة في المرتبة 323 متقدمة 29 مرتبة عن ترتيبها السابق برصيد 36 نقطة ضمن شريحة المدن الناشئة، كما جاءت مدينة العين في المرتبة 452 برصيد 29 درجة ضمن شريحة «المدن المبتدئة».