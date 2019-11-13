مستثمر أجنبي يشتري برجاً من «إعمار» بـ 635 مليوناً

المصدر: دبي- مشرق علي حيدر

باعت شركة إعمار العقارية البرج الثاني من مشروع «كريك ايدج» في خور دبي، والمكون من 40 طابقاً و388 شقة سكنية، لمستثمر أجنبي، بمبلغ 635 مليون درهم، وهي أكبر صفقة شراء عقارية لمستثمر واحد في الإمارة خلال 6 أعوام، وتعكس الصفقة الجاذبية المتزايدة التي يتمتع بها سوق عقارات دبي والذي بات منافساً قوياً لأعرق الأسواق العقارية العالمية.

وذكرت مصادر لـ «البيان الاقتصادي» أن الصفقة استغرقت 5 أشهر من المفاوضات ويتكون «كريك ايدج» من برجين الأول من 20 طابقاً والثاني يضم 40 طابقاً ويتكون من 388 شقة سكنية متنوعة المساحات وبلغ متوسط بيع القدم المربع قرابة 1294 درهماً، ومن المقرر تسليم المشروع في عام 2022.

وقال فراس المسدي الرئيس التنفيذي لشركة إف إي إم العقارية، التي نجحت في إبرام الصفقة بين المطور والمستثمر: «قدمنا للمستثمر الأجنبي معلومات دقيقة عن السوق حالياً، واتجاهات الأسعار في المستقبل القريب فلم يتأخر في اقتناص الفرصة».