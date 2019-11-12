طيران الإمارات تطلق خاصية جديدة لمساعدة المسافرين

المصدر: وام

أطلقت طيران الإمارات خاصية "خرائط المطار" على تطبيقها لمساعدة المسافرين على التنقل بسلاسة في المطار.

تحدد الخاصية الجديدة موقع المستخدم من خلال البلوتوث أو الواي فاي وتوفر إمكانية البحث الدقيق عن مواقع داخل المطار تشمل مكاتب إنهاء إجراءات السفر وصالات طيران الإمارات والمتاجر والمطاعم وأجهزة الصراف الآلي.

ويستخدم تطبيق طيران الإمارات المتوفر بـ19 لغة 1.5 مليون شخص شهريا ويتيح للعملاء إمكانية البحث و الحجز وإدارة رحلاتهم وحسابات سكاي واردز.

و يتمكن المسافرون من استخدام "خرائط المطار" الجديدة في المبنى رقم 3 لمطار دبي الدولي مقر طيران الإمارات الرئيس بالإضافة إلى مطارات رئيسة أخرى ضمن شبكة خطوط الناقلة وهي لندن هيثرو ولندن غاتويك ومطار هونج كونج الدولي.

ويتابع 90 مليون مسافر رحلاتهم من مطار دبي الدولي سنوياً وقد أطلقت التقنية لتسهيل تنقلهم وتقديم تجربة عالمية المستوى لهم عبر جميع محطات طيران الإمارات في المطار.