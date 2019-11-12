«فوربس»: دبي الأكثر تنافسية عالمياً في تنوع الفنادق

المصدر: دبي ـ البيان

وصفت مجلة «فوربس» الأمريكية دبي بأنها المدينة الأكثر تنافسية على مستوى العالم فيما يتعلق بتنوع الفنادق، ذلك أنها تضم حافظة هائلة الحجم من الفنادق مختلفة التصنيفات.

ونشرت المجلة أمس تقريراً خاصاً عن المشهد السياحي والفندقي في دبي، وأوضح التقرير أن دبي تبدو كما لو كانت تفتتح فندقاً جديداً كل أسبوع، خاصة في ظل الفترة الحالية التي تستعد فيها دبي لاستضافة «إكسبو 2020 دبي»، الذي وصفه التقرير بأنه سيكون «أكبر معرض في العالم»، حيث تتوقع دبي أن تستقبل 20 مليون زائر دولي على الأقل أثناء تنظيمه.

وأكد التقرير أن هذا الوقت يعد رائعاً لزيارة دبي، والتمتع بمظاهر الفخامة والترف التي تعلن نفسها في غالبية أرجائها. كما وصف التقرير دبي بأنها مدينة معروفة بمشروعاتها الطموحة، والتي تغير دوماً شكل منظرها الحضاري، حيث يضيف كل مشروع إليها بعداً جديداً لأفقها الساحر.