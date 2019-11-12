الإمارات عملاق «بلوك تشين» في المنطقة

المصدر: دبي- سيد صالح

وصف موقع «بي إن كريبتو» الشبكي الإمارات بأنها عملاق التعاملات الرقمية «بلوك تشين»، والعملات المشفرة على مستوى المنطقة. ونشر الموقع الذي يقع مقره الرئيسي في هونغ كونغ تقريراً خاصاً، أمس، عن خطوات الإمارات في تَبني «بلوك تشين» والعملات الرقمية. وأكد التقرير أن الإمارات كانت رائدة المنطقة في تَبني هذه الآليات الاقتصادية والمفاهيم الإدارية المُبتكرة، إيماناً منها بوجوب مسايرة تطورات العصر.

وأوضح أن الإمارات تبدو مقبلة على مرحلة جديدة في نشر «بلوك تشين» والعملات المشفرة، ستتسم بتحقيق قفزة سريعة في الاستثمارات المؤسسية التي ترصدها الحكومة لهذه القطاعات، خاصة في ظل بدء السلطات المعنية بصياغة لوائح تنظيمية تحكم التعامل باستخدام هذه المفاهيم الجديدة.