مركز جمارك مدينة دبي اللوجستية ينجز 130 ألف معاملة في 9 أشهر

المصدر: دبي- البيان

قام أحمد محبوب مصبح المدير العام لجمارك دبي بزيارة ميدانية للاطلاع على تقدم مسيرة التطوير للخدمات الجمركية المقدم في مركز جمارك مدينة دبي اللوجستية ومركز شحن آل مكتوم التابعين لإدارة مراكز جبل علي الجمركية، وشملت الزيارة مبنى المسافرين في مطار آل مكتوم الدولي التابع لإدارة عمليات المسافرين.

وقال أحمد محبوب مصبح: «تقوم المراكز الجمركية في مدينة دبي اللوجستية ومطار آل مكتوم بدور كبير في دعم وتيسير حركة التجارة والسفر، فقد بلغ عدد المعاملات الجمركية المنجرة في مركز مدينة دبي اللوجستية خلال تسعة أشهر من يناير وحتى سبتمبر 2019 نحو 129496 معاملة وقدم مركز جمارك مبنى المسافرين في مطار آل مكتوم الخدمات الجمركية لنحو 510180 مسافراً خلال هذه الفترة وتعامل مركز الشحن الجوي آل مكتوم مع 432 بياناً جمركياً، ومع هذا التقدم المستمر في تقديم الخدمات للتجار والمسافرين تستعد المراكز الجمركية في مدينة دبي اللوجستية ومطار آل مكتوم لتحقيق نقلة نوعية وكمية في مستوى خدماتها خلال العامين المقبلين مع استضافة دبي لمعرض اكسبو 2020».

وشملت الزيارة جولة تفقدية في المراكز الثلاثة للالتقاء بالموظفين العاملين فيها ومتابعة جهودهم ومبادراتهم لتطوير الخدمات الجمركية استعداداً لمعرض اكسبو دبي 2020 الذي ستتولى هذه المراكز الجمركية الدور الأساسي في توفير التسهيلات للمشاركين فيه بالتعاون مع كافة الإدارات والمراكز الجمركية في دبي.

رافق مدير عام جمارك دبي جمعة الغيث المدير التنفيذي لقطاع التطوير الجمركي، وعبدالله الخاجة المدير التنفيذي لقطاع إدارة المتعاملين، فريد المرزوقي المدير التنفيذي لقطاع الموارد البشرية والمالية والإدارية ومحمد المعيني مدير إدارة المراكز الجمركية البرية.

وخلال الزيارة استعرض سامي عيسى مدير أول تفتيش في مركز جمارك مدينة دبي اللوجستية أبرز إنجازات ومبادرات المركز التي ساهمت بشكل كبير في تمكين الموظفين وسعادتهم على مستوى الوحدات التنظيمية بالدائرة وكذلك رفع مستوى رضا العملاء الذي وصل إلى 97% العام الجاري، كما قدم خلفان بن يدعوه مدير أول تفتيش مركز شحن آل مكتوم التطبيق الذكي الخاص بدليل الإجراءات الجمركي وهي فكرة أحد موظفي المركز، وهو عبارة عن جهاز لوحي يضم جميع الإجراءات والسياسات والتشريعات والإعلانات الجمركية.