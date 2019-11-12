«مصدر» تستثمر في «فيوتشر هيرو إنرجيز» لتوسيع محفظتها العالمية

المصدر: أبوظبي - البيان

كشفت شركة أبوظبي لطاقة المستقبل «مصدر»، عن استثمارها في تمويل خطط شركة «فيوتشر هيرو انرجيز»، الشركة الهندية العاملة في مجال التكنولوجيا النظيفة، لتوسيع محفظة مشاريعها في مجال الطاقة المتجددة ضمن عدد من الأسواق العالمية.

ويعد هذا ثاني استثمار في توسيع محفظة مشاريع «فيوتشر هيرو انرجيز»، وذلك بعد أن سبقه استثمار بقيمة 125 مليون دولار من قبل مؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي في عام 2017.

وسوف يخصص هذا الاستثمار للمساهمة في توسيع مشاريع شركة «فيوتشر هيرو انرجيز» في الهند وغيرها من الأسواق الرئيسية حول العالم.

وتتطلع «فيوتشر هيرو انرجيز» التي تعد جزءاً من «مجموعة هيرو» التي تمتلكها عائلة مونجال، وتتركز معظم مشاريعها حالياً ضمن السوق الهندية، إلى تحقيق 25% من نموها عبر تطوير مشاريع في أسواق عالمية جديدة، تشمل السوق الأوروبية والبريطانية والآسيوية، والتي تتضمن بنغلاديش وسنغافورة وفيتنام والفلبين واندونيسيا.

وقال محمد جميل الرمحي، الرئيس التنفيذي لشركة «مصدر»: نحن في «مصدر» فخورون بهذه الخطوة الاستثمارية الاستراتيجية التي تجمعنا مع «فيوتشر هيرو انرجيز»، إحدى أبرز الشركات على مستوى الهند، وبالمساهمة في دعم خططها للتوسع في قطاع الطاقة المتجددة ضمن الهند وفي مناطق جديدة حول العالم.

وأضاف: إن توحيد جهود وخبرات شركة «مصدر»، التي تلعب دوراً رائداً في قطاع الطاقة المتجددة العالمي وتنتشر مشاريعها في أكثر من 25 دولة، و«فيوتشر هيرو انرجيز»، إحدى أبرز الشركات المستقلة المتخصصة في مشاريع طاقة الرياح البحرية والطاقة الشمسية الكهروضوئية وأنظمة الطاقة الشمسية فوق الأسطح، من شأنه خلق فرص كبيرة تتيح تعزيز مكانة الشركتين في السوق وتنويع مشاريعهما في مجال التكنولوجيا النظيفة، حيث تمثل هذه الشراكة نقطة انطلاق نحو مرحلة جديدة من النمو لكلتا الشركتين.

وقال راهول مونجال، رئيس مجلس الإدارة والمدير العام في «فيوتشر هيرو انرجيز»: ترتبط «فيوتشر هيرو انرجيز» و«مصدر» بشراكة استراتيجية طويلة الأمد، فضلاً عن وجود توافق كبير بينهما على مستوى الطموحات والتطلعات الرئيسية. ونحن ملتزمون بالمضي قدماً في تطوير وتسويق ونشر حلول الطاقة المتجددة المتطورة.