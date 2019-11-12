«كراون بلازا» دبي مارينا يفتتح أبوابه نهاية العام

المصدر: دبي - البيان

كشف فندق كراون بلازا دبي مارينا عن استعداده لافتتاح أبوابه مع حلول نهاية العام الجاري أمام السياح والمقيمين في إمارة دبي، ليقدم لهم 273 جناحاً وغرفةً . وتم تصميم الفندق ليلبي متطلبات المسافرين من روّاد الأعمال، حيث يجمع مزيجاً من الوسائل العملية والتصاميم المميزة، ليقدم لضيوفه تجربة إقامة مريحة ومثمرة مع طيف واسع من خيارات العمل والترفيه.

وسيوفر الفندق سلسلة من مرافق الفعاليات وقاعات الاجتماعات المتطورة والمزودة بمرافق حديثة إضافة إلى غرف نوم مجهزة بأحدث التقنيات والميزات، بما في ذلك برنامج للنوم المريح وخدمات إيقاظ الضيوف. كما تقدم الوجهة الجديدة لروادها مركز لياقة بدنية مجهز.

وتتمحور هوية كراون بلازا دبي مارينا بإضفاء لمسة اجتماعية مبتكرة على فلسفة فنادق الأعمال التقليدية، حيث يقدم الفندق باقة منوعة من وجهات الطعام وخيارات المأكولات والمشروبات المتنوعة، بما في ذلك المطعم التايلندي تشارم تاي. إضافة إلى 5 مطاعم أخرى.