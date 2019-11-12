خبير عقاري: زيادة الطلب على الوحدات السكنية في دبي

المصدر: دبي - البيان1

أكد ريتشارد بول، رئيس وحدة الخدمات والاستشارات المهنية لدى «سَفِلز» في الشرق الأوسط، أن معدلات الطلب على الوحدات السكنية في دبي شهدت زيادة مطردة خلال عام 2019، غير أنّ الارتفاع الأخير في مستويات الصفقات على مدار الأشهر القليلة الماضية أدى إلى زيادة وسطية، تتراوح بين 6-8% في مستوياتها منذ بداية العام.

عوامل

ويُمكن أن يُعزى هذا النمو في معدلات الطلب إلى عدة عوامل، نذكر منها على سبيل المثال، التكاليف المعقولة في السوق العقارية بالمقارنة مع العام الماضي. ويتجه المستثمرون ممّن اتبعوا مقاربة الترقب والانتظار سابقاً إلى الاستفادة من هذه الفرصة لشراء العقارات بدبي، في ظلّ توقع عودة معدلات النمو المستقرة والقوية قُبيل انعقاد حدث «إكسبو 2020 دبي».

خطط

من ناحية أخرى، قد تُسهم الخطط الحكومية الرامية إلى إدارة وضبط الإمدادات المرتقبة في السوق إلى جانب التسهيلات الأخيرة في معايير منح تأشيرات الدخول في ترك أثر إيجابي على الأنشطة الإجمالية لتسعير الأصول على مدار الأرباع القليلة المقبلة، ومن شأن هذا أن يُفضي إلى سوق عقارية أكثر استقراراً ومرونة في المستقبل القريب.