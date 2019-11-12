20.2 % تراجعاً في الهجمات الإلكترونية بالإمارات خلال 10 أشهر

المصدر: أبوظبي – رامي سميح

انخفض عدد الهجمات التي استهدفت المواقع الإلكترونية في دولة الإمارات بنسبة 20.2% خلال العشرة أشهر الأولى من العام الجاري، بحسب بيانات أعلنتها هيئة تنظيم الاتصالات.

وكشفت البيانات الصادرة أمس، إن عدد الهجمات انخفض إلى 296 هجمة في الفترة من يناير إلى أكتوبر الماضي، في مقابل 371 هجمة خلال الفترة نفسها من 2018، وذلك بفضل جهود الفريق الوطني للاستجابة لطوارئ الحاسب الآلي التابع للهيئة والذي يعمل على التصدي لمخاطر واختراقات الإنترنت.

برامج

وأظهرت البيانات، أن 114 هجمة كانت أثارها شديدة أو حادة و136 هجمة متوسطة و44 هجمة ضعيفة، وكانت أخطر البرامج الخبيثة للشهر الماضي هي إشعار متقدم عن مواقع إلكترونية للبحث عن الوظائف تستهدف سرقة بيانات المستخدمين، وإشعار متقدم عن حملات قرصنة إلكترونية تستخدم بعض الأبواب الخلفية والأنظمة المعرضة للاختراق.

وخلال أكتوبر الماضي وحده، وصل عدد الهجمات إلى 20 هجمة في مقابل 22 خلال أكتوبر 2018، بانخفاض قدره 9.1%. وكان عدد الهجمات انخفض بنسبة 23.4% خلال العام الماضي 2018، ليصل إلى 413 هجمة في مقابل 539 هجمة خلال الفترة نفسها من 2017.

وذكرت البيانات إن إحصائيات تقييم كشف الثغرات واختبار الاختراق بلغت 68 منذ بداية العام الجاري منها نحو 28 فحص ثغرات و40 اختبار اختراق، مشيرة إلى أن عدد الحوادث لكل إمارة بلغ 81565 في إمارة دبي و28391 في أبوظبي و24859 في الشارقة و1879 في مدينة العين و6786 في عجمان و679 في الفجيرة و60 في رأس الخيمة.

نصائح

وقدمت الهيئة في تقريرها، عدة نصائح توعوية بعنوان «أنت أذكى، لاتكن ضحية للإحتيال الإلكتروني!» حيث حذرت من عدم مشاركة بيانات الموقع الجيوغرافي في مواقع التواصل الاجتماعي خصوصا عند مشاركة الصور، كما طالبت باستخدام أسماء مستخدمين وعناوين بريد إلكترونية مختلفة لمختلف المواقع الإلكترونية والاستخدامات.

وطالبت هيئة تنظيم الاتصالات المستخدمين بضرورة عمل نسخة احتياطية من البيانات الشخصية ومصادر الرموز الأصلية للأنظمة وذلك للحماية من فيروسات الفدية الخبيثة.

وتأسس فريق الاستجابة الوطني لطوارئ الحاسب الآلي في عام 2008 بهدف تحسين معايير وممارسات أمن المعلومات، وحماية ودعم البنى التحتية لقطاع الاتصالات.