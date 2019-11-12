أبوظبي تطلق بورصة طاقة لتداول خام مربان

المصدر: أبوظبي ـ عبد الحي محمد ورامي سميح، وكالات

وقّعت شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك)، أمس، اتفاقية شراكة مع بورصة إنتركونتيننتال، المشغل لبورصات وغرف المقاصة العالمية، والمزود لخدمات البيانات والإدراج، وتسع من أكبر شركات تداول الطاقة العالمية لإطلاق بورصة أبوظبي إنتركونتيننتال للعقود الآجلة، التي ستكون مقراً لتداول أول عقود آجلة لخام مربان، الذي تنتجه أدنوك خلال النصف الأول من 2020.

وقال معالي سلطان الجابر الرئيس التنفيذي لأدنوك، خلال اليوم الأول لمعرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول (أديبك)، إن العقود الآجلة لخام مربان، التي سَتُدرج في البورصة، ستحل محل التسعير بأثر رجعي، ما يسمح للمشترين بالتحوط من المخاطر، وتحقيق قيمة أعلى من إنتاج أدنوك من النفط الخام. كان المجلس الأعلى للبترول في أبوظبي، وافق الأسبوع الماضي على إطلاق آلية تسعير جديدة لخام مربان. وسمح المجلس لأدنوك، بإلغاء قيود الوجهات على مبيعات خام مربان، الذي يشكل نصف إنتاج الإمارات، البالغ نحو 3 ملايين برميل في اليوم.

ومع إطلاق بورصة أبوظبي إنتركونتننتال للعقود الآجلة، التي سيكون مقرها في سوق أبوظبي العالمي، سيجري تداول عقود مربان الآجلة، جنباً إلى جنب مع أهم خامات النفط العالمية القياسية. ويسمح نظام التسعير الجديد لعملاء أدنوك، بمعرفة ماذا سيدفعون مسبقاً، بدلاً من الانتظار نحو شهرين لمعرفة سعر النفط الذي تسلموه بالفعل، بموجب نظام التسعير بأثر رجعي المعمول به حالياً. ومنذ سنوات عديدة، تبيع الإمارات عادة الخام مباشرة إلى المستخدم النهائي، لا سيما في آسيا، على أساس آلية تسعير بأثر رجعي، وليس بالتسعير الآجل.

ومن المقرر أن تُعامل عقود خام مربان الآجلة، كعقود تسليم فعلية على أساس البيع والتسليم على ظهر السفينة، على أن يكون التسليم في الفجيرة.

وقال الجابر، إن خام مربان معترف به دولياً، كصنف خاص لجودته وإمكانية الاعتماد عليه في الإمدادات. واعتبر توقيع الشراكة، يوماً تاريخياً لأبوظبي وأدنوك وصناعة البترول. وقال جيف سبرتشر رئيس مجلس الإدارة، الرئيس التنفيذي لبورصة إنتركونتيننتال، رئيس بورصة نيويورك للأوراق المالية، إن الشراكة بين أدنوك وتسع من أكبر شركات تداول خام مربان في العالم، لإطلاق البورصة، يؤكد على الإمكانات الفريدة التي يتمتع بها خام مربان، والتي تؤهله ليصبح خاماً قياسياً عالمياً جديداً للنفط الخام، يتم تداوله جنباً إلى جنب، مع أهم خامات النفط العالمية القياسية.

حوارات «أديبك» تبحث متغيرات قطاع الطاقة

إطلاق بورصة أبوظبي إنتركونتيننتال للعقود الآجلة