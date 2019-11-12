«الأوراق المالية» تدرس وضع الشركات الموقوفة في قائمة تداول تحت المراقبة

المصدر: أبوظبي – رامي سميح

قال الدكتور عبيد الزعابي، الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع، إن الهيئة تدرس إنشاء منصة خاصة بتداول أسهم الشركات تحت المراقبة أو التي تم إيقافها عن التداول في الأسواق المالية بسبب خسائرها المتراكمة أو لأسباب التقصي والتدقيق المالي أو إعادة الهيكلة.

وأضاف الزعابي، في تصريحات خاصة للصحفيين على هامش ملتقى نظمته الهيئة أمس عن «أهمية ودور إدارة علاقات المستثمرين بالشركات المدرجة في خلق تواصل مبتكر وفعال مع المستثمرين»، إن الهدف من هذه المنصة هو إتاحة تلك الأسهم أمام المتعاملين بعد تمييزها حتى يكون المستثمر هو صاحب القرار النهائي.

وأوضح أنه تم رفع المقترح الخاص بإنشاء تلك المنصة إلى مجلس إدارة الهيئة من أجل مناقشته ومن ثم الموافقة عليه، مشيراً إلى أن ذلك يأتي في إطار تركيز الهيئة على تطوير مسألة الشفافية والإفصاح والحوكمة في الأسواق، وتعزيز ثقة المستثمرين بالأسواق للوصول إلى أفضل الممارسات العالمية.

وتوقع الزعابي أن يكون 2020 عاماً فاصلاً في تطور ونمو أسواق المال المحلية، بدعم رئيس من معرض «إكسبو دبي 2020»، ودخول استثمارات أجنبية ومحلية ضخمة تعزز من حركة نشاط الأسهم.

«الأوراق المالية» تدرس وضع الشركات الموقوفة بقائمة تداول تحت المراقبة