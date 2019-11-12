شركات نفطية تتوقع نمو أعمالها 30 % بفضل اكتشافات أبوظبي

المصدر: أبوظبي ــ رامي سميح

توقعت شركات عاملة في قطاع النفط والغاز بالدولة نمو أعمالها بنسب تتراوح بين 20% و 30% خلال السنوات الخمس القادمة، مدعومة بشكل رئيسي بالاكتشافات النفطية الجديدة التي أعلنها المجلس الأعلى للبترول مؤخراً في إمارة أبوظبي.

وقال مديرون ومسؤولون في تلك الشركات لــ «البيان الاقتصادي»، على هامش فعاليات معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول «أديبك 2019» أمس، إن الاكتشافات الجديدة تعد إنجازاً تاريخياً منذ الإعلان عن آخر تحديث حول احتياطيات الدولة قبل ثلاثة عقود، مما يسهم في زيادة حجم الأعمال والتوسع في ضخ استثمارات جديدة، مما يعزز نمو الأرباح والإيرادات.

زيادة الأعمال

وقال وليد سمارة، مدير تطوير الأعمال لدى شركة «إيمرسون» الشرق الأوسط وأفريقيا، إن إعلان أبوظبي عن اكتشافات نفطية جديدة يسهم بشكل كبير في زيادة أعمال الشركات ويعزز نمو أرباحها وإيراداتها خلال السنوات القادمة.

وأضاف سمارة أن وجود اكتشافات يعني استثمارات ضخمة تضخ من قبل الشركات في مشاريع النفط والغاز بالدولة، ما يعزز مكانة الإمارات عموما وأبوظبي خصوصا كمورد عالمي موثوق لإمدادات دائمة ومستقرة من الطاقة

وأوضح سمارة أن «إيمرسون» تحرص سنويا على المشاركة في معرض «أديبك» للنفط والغاز باعتباره وأحد من أكبر المعارض المتخصصة في العالم، والذي يشهد مشاركة واسعة من قبل الشركات الإقليمية والعالمية للنقاش والتباحث حول آخر المستجدات في القطاع.

مورد عالمي

من جانبه، قال علي سعيد العامري، رئيس مجموعة «الشموخ» لخدمات النفط والغاز والتجارة والمقاولات العامة، إن الاكتشافات الجديدة التي أعلنها المجلس الأعلى للبترول مؤخراً ستحتاج إلى استثمارات كبيرة وضخمة في السنوات القادمة من قبل الشركات العاملة في القطاع، ما يعزز نمو أعمالها وأنشطتها.

استثمارات أجنبية

اتفق مع الآراء السابقة، وائل الأشقر، مدير عام «المسعود» للمشاريع والخدمات الهندسية، متوقعاً زيادة أعمال وأنشطة الشركة خلال السنوات الخمس القادمة بفضل الاكتشافات الأخيرة التي أعلنتها إمارة أبوظبي.

وأضاف الأشقر أن هذه الاكتشافات ستحتاج إلى استثمارات ضخمة من قبل الشركات العاملة في القطاع، وبالتالي يسهم ذلك في تعزيز حجم أعمالنا وأيضا يسهم في تعزيز مكانة أبوظبي في مجال صناعة النفط والغاز.

وتوقع الأشقر أن تنمو أعمال «المسعود» للمشاريع بنسب تتراوح بين 10% و20% خلال السنوات القادمة مستفيدة بشكل رئيسي من الاكتشافات الجديدة التي أعلنتها الإمارة، موضحاً أن الشركة تعمل على استقطاب شراكات من الخارج لزيادة الاستثمارات الأجنبية في الأسواق المحلية.