«على الطريق» محطات لأدنوك بتطبيقات تزود وتسوق

المصدر: أبوظبي - عبد الحي محمد

كشفت شركة أدنوك للتوزيع أمس عن محطات الخدمة المستقبلية لها «على الطريق» on the go، والتي تقدم خدمة مريحة للتزود بالوقود والتسوق معاً معتمدة على أحدث التطبيقات التكنولوجية الذكية، ومن المقرر أن تنشئ شركة أدنوك 50 محطة من هذه المحطات في المناطق والأحياء السكنية التي يصعب فيها بناء المحطات العادية بمختلف إمارات الدولة العام المقبل علماً بأن تكلفة كل محطة تقل بنسبة تتراوح بين 25% و30% من تكلفة المحطة العادية.

وشهد معالي الدكتور سلطان الجابر، وزير دولة الرئيس التنفيذي لشركة أدنوك، أمس حفل إطلاق المشروع الجديد ضمن فعاليات معرض أبوظبي الدولي للبترول أديبك 2019، حيث تم تشييد محطة في أرض المعرض وتم الكشف عن تفاصيلها.

وأكد معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر أنه تم تصميم محطات خدمة أدنوك «On the go» الجديدة ليتم إنشاؤها في الأحياء السكنية بهدف دعم تطوير البنية الأساسية والاقتصاد الوطني للدولة، مشيراً إلى أن التصميم المرن للمحطات سيمكّن شركة أدنوك من تقديم حلول تواكب احتياجات المواقع والمجتمعات التي تخدمها، خاصةً في الأماكن التي يصعب إنشاء المحطات التقليدية فيها.

وأشار معاليه إلى أن اعتماد المحطات الجديدة على التكنولوجيا الحديثة سيعزز تجربة العملاء من خلال تقديم تجربة تسوّق سلسة وممتعة، حيث تعكس المحطات الجديدة التزام شركة أدنوك للتوزيع بالإصغاء لعملائها وتقديم الحلول المناسبة لهم، حيث تعتزم الشركة إنشاء 50 محطة من هذا الطراز بنهاية العام 2020.

وأضاف: «يدعم مشروع أدنوك «On the go» الجديد خطط شركة أدنوك للتوزيع للتوسّع المدروس في الدولة وزيادة حضورها كونها الشركة الوحيدة التي تقدم خدمات بيع الوقود بالتجزئة في جميع أنحاء الدولة، كما تجسد هذه الخطوة التزام أدنوك للتوزيع بوضع خدمة العملاء في جوهر عملياتها ضمن استراتيجيتنا المستقبلية، حيث ستسهم محطات أدنوك «On the go» في دعم تحقيق تلك الرؤية».

وأكد المهندس سعيد مبارك الراشدي، الرئيس التنفيذي لأدنوك للتوزيع، في تصريحات لـ«البيان الاقتصادي» أن أدنوك تعتزم التوسع في إنشاء المحطات الجديدة في جميع إمارات الدولة وليس إمارة أبوظبي فقط، مشيراً إلى أن خطة الشركة تستهدف إنشاء 50 محطة خلال العام المقبل.

ولفت إلى أن المحطات الجديدة تقدم تجربة تسوق وتزوّد بالجازولين ممتعة للغاية، حيث يتواجد جهاز آيباد في المحطة بجوار ماكينات التزود بالبنزين ويقوم سائق السيارة بإصدار طلب على جهاز الآيباد بمشترياته من داخل واحة أدنوك وبمجرد أن ينتهي من عملية التزود بالوقود تكون طلباته جاهزة للاستلام دون أن ينزل من سيارته.

وشدد على أن المحطات الجديدة آمنة تماماً، مشيراً إلى أن تكلفة إنشائها تقل عن المحطات العادية بنسبة 25% إلى 30%، وستعمل أدنوك للتوزيع على إنشائها في المناطق والأحياء السكنية قليلة ومتوسطة السكان، بينما سيتم الإبقاء على المحطات العادية التي تستقبل أعداداً كبيرة من العملاء.

وأكد محمد الهاشمي، الرئيس التنفيذي للعمليات لشركة أدنوك للتوزيع، أن الشركة نظمت الحملات الترويجية خلال فترة الصيف هذا العام، بما في ذلك حملة «هلا بالصيف» وعروض «عبيها وحلّق» بالشراكة مع طيران الاتحاد للترويج لبرنامج مكافآت أدنوك.

وقال: «قررنا تطوير تجربة العملاء بناء على ردود الأفعال التي تلقيناها من عملائنا على تلك الحملات وغيرها من الأنشطة التفاعلية. وجاء القرار بتقديم الخدمة المميزة مجاناً لجميع عملائنا كخطوة أولى في هذا الاتجاه، مع الإبقاء على خيار الخدمة الذاتية لأولئك الذين يفضلونه.

كما يعكس برنامج «مكافآت أدنوك» المرحلة التالية من رحلة تطوير ما نقدمه لعملائنا، ونحن في صدد مرحلة التجريب الأولي، وننوي إطلاق البرنامج على مستوى الدولة في وقت لاحق من العام الجاري».

مشتريات بطريقة آمنة

تعتبر محفظة أدنوك وسيلة أسهل وأسرع للدفع مقابل الوقود والمشتريات بطريقة آمنة في محطات خدمة أدنوك للتوزيع، حيث يجب على العملاء تعبئة حساب محفظة أدنوك الخاص بهم باستخدام البطاقات البنكية، ومن ثم يمكنهم الدفع باستخدام بطاقة الهوية الإماراتية الخاصة بهم.

حيث تتوفر محفظة أدنوك من خلال تطبيق أدنوك للتوزيع، أو على الموقع الإلكتروني للشركة، أو من خلال متاجر الشركة، وتستغرق عملية التسجيل في محفظة أدنوك دقيقتين فقط.

كما يستطيع العملاء ضبط المحفظة لتتم عملية إعادة تعبئتها تلقائياً عند وصول الرصيد إلى حد معين. حيث يستطيع العملاء استخدام محفظة أدنوك للدفع مقابل مشترياتهم من منتجات الوقود، أو من متاجر الشركة، أو خدمات غسيل السيارات وتغيير زيت المحرك.