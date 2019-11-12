«الإنشاءات البترولية» تدخل غينيس عن أثقل منصة بحرية في العالم

المصدر: أبوظبي - البيان

دخلت شركة الإنشاءات البترولية الوطنية؛ التابعة لـ«صناعات» موسوعة غينيس للأرقام القياسية عن «أثقل منصة بحرية ثابتة وأحادية الكتلة» في العالم.

وتزن «منصة أم اللولو لمعالجة الغاز»، الحائزة اللقب، 32 ألف طن متري حيث صنعتها شركة الإنشاءات البترولية الوطنية بالكامل في دولة الإمارات ضمن منشأتها التصنيعية المتطورة والممتدة على مساحة 1,3 مليون متر مربع في مدينة مصفح بأبوظبي؛ وذلك لصالح شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك».

وكشفت شركة الإنشاءات البترولية الوطنية عن هذا الإنجاز الكبير ضمن جناحها في «معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول» (أديبك) الذي انطلقت فعالياته أمس في مركز أبوظبي الوطني للمعارض.

وتنتصب «منصة أم اللولو لمعالجة الغاز» على ارتفاع يقارب طول برج «بيج بن» في لندن، وتبلغ أبعادها 77,7 متراً × 83,5 متراً.. وهي واحدة من خمس منصات صنّعتها شركة الإنشاءات البترولية الوطنية بالكامل كجزء من عقد تصميم وتوريد وإنشاء منحته شركة «أدنوك» إلى تحالف يضم شركة الإنشاءات البترولية الوطنية وشركة «تكنيب إف إم سي - أبوظبي» لتنفيذ عقود الحزمة الثانية من مشروع التطوير الكامل لحقل أم اللولو البحري، ومن المتوقع أن تبلغ القدرة الإنتاجية للحقل أكثر من 100 ألف برميل يومياً في عام 2020 ليدعم بذلك استراتيجية «أدنوك» في زيادة سعتها الإنتاجية بحلول عام 2030.

وقال الدكتور محمد راشد الهاملي، رئيس مجلس إدارة شركة الإنشاءات البترولية الوطنية: يعد تصنيع «منصة أم اللولو لمعالجة الغاز» في منشآتنا التصنيعية في مدينة مصفح بأبوظبي، خير دليل على كفاءات التصنيع المحلية القوية التي نتمتع بها والكفيلة بأن تضيف القيمة لشركائنا.

من جانبه قال المهندس أحمد الظاهري، الرئيس التنفيذي لشركة الإنشاءات البترولية الوطنية: كان مشروع «منصة أم اللولو لمعالجة الغاز» حافلاً بالتحديات، حيث تطلب مستوى عالياً من التعاون والعمل الجماعي الوثيق.