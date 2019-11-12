طيران الإمارات تفتتح أول محطة لإنهاء إجراءات سفر ركاب الرحلات البحرية

المصدر: دبي - البيان

افتتحت طيران الإمارات، أمس، أول محطة خارج المطار لإنجاز إجراءات ركاب الرحلات البحرية الذين يتابعون سفرهم على رحلات الناقلة. ويتيح مرفق طيران الإمارات الجديد، الكائن في ميناء راشد، للركاب الذين تنتهي رحلاتهم البحرية في دبي عمل إجراءات مواصلة سفرهم على رحلات طيران الإمارات في نفس المكان.

وتساهم الخدمة الجديدة في تعزيز مكانة دبي كوجهة دولية رائدة للرحلات البحرية، وتوفير راحة أكبر لعملاء طيران الإمارات، الذين سيتسنى لهم، من خلال عمل إجراءات مواصلة السفر جواً في ميناء وصول رحلتهم البحرية، استكشاف دبي بمنتهى الراحة من دون أمتعتهم قبل التوجه مباشرة إلى المطار للالتحاق برحلاتهم.

ويضم مرفق طيران الإمارات الجديد في ميناء راشد 8 كاونترات، حيث يقوم موظفو طيران الإمارات بتسجيل واستلام أمتعة الركاب وإصدار بطاقات الصعود إلى الطائرة. ويمكن للركاب عمل إجراءات سفرهم قبل 4 ساعات من موعد إقلاع رحلة طيران الإمارات التي سيسافرون عليها.

وسيعمل المرفق في موسم الرحلات البحرية في الفترة من أكتوبر إلى أبريل. ومن المتوقع أن يرسو بميناء راشد خلال الأشهر الستة المقبلة، 198 سفينة سياحية يزيد عدد إجمالي ركابها الذين سيواصلون رحلاتهم مع طيران الإمارات على 280 ألف مسافر.

أفضل الخدمات

وقال محمد مطر، نائب رئيس أول طيران الإمارات لدائرة خدمات المطار: يتيح أول مرفق لإنهاء إجراءات السفر بميناء راشد، للركاب الذين سيتابعون سفرهم على رحلات طيران الإمارات، استكشاف دبي بيسر وسهولة أثناء عبورهم القصير بعد تسليم أمتعتهم وتسلم بطاقات الصعود على الطائرات.