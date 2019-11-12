مدينة دبي الصناعية تقود حواراً عن أفضل الممارسات لتعزيز الاستدامة بالقطاع

المصدر: دبي- البيان

نظمت مدينة دبي الصناعية، أحد أكبر المراكز الصناعية في دبي، والتابعة لمجموعة تيكوم، النسخة الثالثة من مبادرة «حوارات مدينة دبي الصناعية»، التي تهدف إلى رفد المحتوى المعرفي للقطاع وتعزيز تبادل المعرفة والخبرات والارتقاء بواقع القاعدة المعرفية لقطاع الصناعة.

واستعرضت سلسلة الحوارات التي أقيمت تحت شعار «الاستدامة» دراسات حالة ناجحة لإلقاء الضوء على الممارسات الفعالة، التي تم تطبيقها بمجال التصنيع الأخضر النظيف بهدف إرساء آفاق مستقبل قطاع التصنيع من خلال التكيف مع أحدث الممارسات والتقنيات. وتم استضافة نخبة من الخبراء وصناع القرار والباحثين في هذا المجال، وذلك في مقر إنفيروسيرف وهي أكبر منشأة متكاملة لإعادة تدوير النفايات الإلكترونية في العالم بدبي الصناعية.

مشاركون

شارك في الفعالية ستيوارت فليمنغ، الرئيس التنفيذي والشريك المؤسس في «إنفيروسيرف»، وجيمس ستيوارت، مدير عام شركة اليك انيرجي، وروري ماكارثي، الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية في يلو دور انيرجي، ورضا صابوني، مدير عام شركة انرجيتكس، وتوماس بوس، رئيس البرامج في مركز دبي المتميّز لضبط الكربون، وأميت كوتيشا، مدير الشؤون التجارية في مركز دبي المتميّز لضبط الكربون (كربون دبي)، والدكتور بسام عبد الكريم، عميد كلية الهندسة وتقنية المعلومات في الجامعة البريطانية بدبي.

تعزيز المعرفة

وقال سعود أبو الشوارب، مدير عام مدينة دبي الصناعية: نواصل تنظيم الحوارات لتعزيز المعرفة في القطاع الصناعي في الدولة للوصول إلى تحقيق الرؤية الحكومية في إنشاء اقتصاد معرفي قائم على الابتكار.