ولي عهد رأس الخيمة يفتتح المعرض الدولي الأول للمشاريع الصغيرة الخميس

المصدر: رأس الخيمة ــ البيان

يفتتح سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي، ولي عهد رأس الخيمة، رئيس المجلس التنفيذي، الخميس المقبل، فعاليات المعرض الدولي للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، الذي تنظمه مؤسسة سعود بن صقر لتنمية مشاريع الشباب، وبدعم من غرفة تجارة رأس الخيمة.

ويعد المعرض الذي يحضره محمد النعيمي رئيس مجلس إدارة الغرفة، ويوسف إسماعيل رئيس اللجنة العليا لمؤسسة سعود بن صقر لتنمية مشاريع الشباب، الملتقى الأكبر من نوعه للقطاع الخاص على مستوى المنطقة، إذ يشارك فيه أكثر من 200 عارض يمثلون أكثر من 27 دولة تأتي في مقدمتها الصين.

وأوضح يوسف إسماعيل أن المعرض الدولي للمشاريع الصغيرة والمتوسطة الذي يستضيفه مركز المعارض برأس الخيمة، على مدار 3 أيام يتضمن ورش عمل تناقش مستقبل المشاريع الريادية في ظل الاقتصاد الرقمي، وتحديات تأسيس وتطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة، ووسائل ومجالات الدعم ونقل الخبرات وتبادل المعلومات وعقد الاتفاقيات، ووسائل الابتكار والإبداع لاقتناص الفرص الاستثمارية، لافتاً إلى أن المعرض سيقدم خدمات جديدة، من شأنها أن تسهل للعارضين أو المصنعين المصدرين، اللقاء مع المستثمرين أو المشترين الأجانب من كل الدول المشاركة.

وأضاف: حرصنا على تخصيص مساحة كبيرة للمعرض، وذلك بسبب الإقبال الكبير من قبل الشركات والماركات من كل دول العالم، وكثافة الإقبال الجماهيري المتوقع، بالإضافة إلى أن العديد من المؤسسات والشركات والبنوك حرصت على المشاركة في المعرض، مشيداً بدعم حكومة رأس الخيمة والعديد من المؤسسات من أجل نجاح المعرض، وهو ما يؤكد الحرص على دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة لخلق ثقافة الاستثمار والمشروعات بين الشباب.