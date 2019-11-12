وفد من بلدية دبي يطّلع على مرافق مركز السلع المتعددة

المصدر: دبي- البيان

استقبل مركز دبي للسلع المتعددة، وفداً من بلدية دبي، في مقر المركز ببرج الماس في منطقة أبراج بحيرات جميرا.

وجال الوفد مختلف المرافق التي تجعل من مركز دبي للسلع المتعددة، مركزاً رائداً للتجارة في العالم، حيث زار بورصة دبي للماس، التي تم تحديثها مؤخراً، لتصبح أكبر قاعة تداول في العالم من نوعها، وأكاديمية دبي للتصميم، وهي أحدث مبادرة من مركز دبي للسلع المتعددة، وأول أكاديمية للمجوهرات من نوعها في المنطقة، ومكتب عملية كيمبرلي في الدولة، الذي يساعد في منع تدفق الماس الممول للصراعات عبر دبي، ومرفق الماس للخدمات، الشركة الشقيقة لشركة نيميسيس إنترناشيونال، التي كشفت مؤخراً عن أكبر حجر ماس في العالم «ملوّن بمقياس D».

وقالت مريم الهاشمي مدير مكتب منظمة عملية كيمبرلي في الإمارات، مدير إدارة المعادن والأحجار الثمينة في مركز دبي للسلع المتعددة: "البنية التحتية والمرافق الحديثة التي طورناها تحت سقف واحد، وضعت مركز دبي للسلع المتعددة، كمركز عالمي رائد لتجارة السلع.

واليوم، نحن فخورون بأن نكون موطناً لأكبر بورصة لتجارة الماس في العالم، بورصة دبي للماس. ولعب إطارنا التنظيمي القوي أيضاً دوراً رئيساً في مسيرتنا، حيث أصبح مكتب عملية كيمبرلي في الدولة، أول مكتب لعملية كيمبرلي في العالم، يحصل على شهادة أيزو رسمياً".