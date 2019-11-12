«إعمار» تطلق «ربى» في المرابع العربية

المصدر: دبي - مشرق علي حيدر

قالت مصادر «البيان الاقتصادي»، إن شركة إعمار العقارية تعتزم إطلاق مجمع فلل سكني جديد في منطقة المرابع العربية 3 الشهيرة في دبي. وسيكون«ربى» مجمّعا مسوّرا يقع بين شارعي الشيخ محمد بن زايد وشارع الإمارات، ويضم 5 بوابات.

ويمتد مشروع المرابع العربية على مساحة 6.67 ملايين متر مربّع. ويضم المشروع ملعباً مخصّصاً لبطولات الغولف وفيلات فاخرة تتمتع بإطلالة مميزة على طبيعة هادئة، كما يقع المشروع على مسافة قريبة من برج خليفة ونادي دبي للبولو والفروسية.

ويضم «المرابع العربية 3» مجمعات سكنية عدة من منازل التاون هاوس، وتحتضن حديقة مركزية تزيد مساحتها على 30 ألف متر مربع. ويضم المجمع أيضاً البوليفارد الممتد بطول 4 كيلومترات، والعديد من الحدائق ومناطق ألعاب الأطفال والمرافق الصحية والرياضية المناسبة لجميع أفراد الأسرة.

وتحيط الأسوار بالمجمع الذي يمتاز بطابعه الأخضر، ويضم أيضاً مسبحاً بتصميم يحاكي شكل الأنهار، ومنطقة للتجزئة، إضافة إلى النادي والمركز الاجتماعي والمسجد، وهو قريب من عدد من المدارس البارزة ومراكز الرعاية الصحية.

وتمثل الحديقة المركزية وجهة اجتماعية وترفيهية تضم ساحة رئيسية ومروجاً ومناطق للمغامرات ومسار الباركور وحديقة التزلج ومنصات الشواء ومركز اللياقة البدنية ومسارات الهرولة وملعب الكريكيت، وغيرها، كما يرتبط مجمع «المرابع العربية 3» مباشرة بمسار القدرة للدراجات الهوائية بطول 86 كيلومتراً، في حين يقدم البوليفارد البالغ عرضه 42 متراً خياراً مميزاً للتنزه والاستمتاع بنمط حياة صحي.

ويسهل الوصول من «المرابع العربية 3» إلى أهم وجهات الأعمال والترفيه، فهو يبعد نصف ساعة عن «وسط مدينة دبي» و«مطار دبي » و«مطار آل مكتوم » وموقع استضافة معرض «إكسبو 2020 دبي»، وعلى مسافة 5 دقائق فقط من «القرية العالمية» و«مجمع حمدان الرياضي»، كما سيرتبط مجمع «المرابع العربية 3» مستقبلاً بخط «مترو دبي».

وسيضم «المرابع العربية 3» منازل تاون هاوس بثلاث أو أربع غرف نوم، ويعيد تجسيد أنماط الحياة السعيدة التي يشتهر بها مجمع «المرابع العربية» الذي يسجل معدلات عالية على مؤشر سعادة السكان. ومن المتوقع أن يصبح المجمع الجديد وجهة مفضلة للعائلات في المدينة.