«المسعود» للمشاريع تطرح 4 حلول مبتكرة لزيادة الإنتاج

المصدر: أبوظبي- رامي سميح

قال وائل الأشقر، المدير العام لقسم «المسعود» للمشاريع والخدمات الهندسية، إن الشركة تطرح 4 حلول تكنولوجية مبتكرة في مجالات النفط والغاز والبتروكيماويات والطاقة المستدامة، خلال فعاليات معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول «أديبك».

وأضاف الأشقر في تصريحات لـ«البيان الاقتصادي»، أن الحلول التي تطرحها الشركة يتم استخدمها من قبل شركات عالمية وإقليمية ومحلية في مشاريعها الهندسية واسعة النطاق، ما يسهم في زيادة الإنتاج وخفض التكاليف بنسب تتراوح بين 15% إلى 20%.

وأوضح أن الحلول تشمل ضاغطاً صديقاً للبيئة وهو عبارة عن ضاغط متكامل ذي محرك عالي السرعة وخالٍ من الزيوت، يتم استخدامه للاستغناء عن مانعات التسرب الجافة ونظام زيت التشحيم وعلبة التروس التي تلحق الضرر بالماكينة.

وأوضح أن الشركة تعرض كذلك حلاً متطوراً للمضخات المزودة بنظام (KSB Guard)، حيث يراقب هذا المنتج حالة المضخات في الموقع بانتظام من أجل الإبلاغ الفوري عن أي انحراف عن الإعدادات المعدة مسبقاً، الأمر الذي يتيح اتخاذ إجراءات عاجلة لمنع حدوث أضرار جسيمة للمضخة، ما يؤدي بالتالي إلى تخفيض تكاليف الإصلاح.

ولفت إلى قسم «المسعود» للمشاريع والخدمات الهندسية شارك في بناء العديد من المشاريع في الدولة من بينها وحدات إنتاج الغاز الطبيعي المسال بجزيرة داس، ووحدة إنتاج الغاز بمصنع الرويس، ومشروع حبشان لتطوير الغاز المتكامل. كما يعد القسم أحد المساهمين الرئيسيين في برنامج «أدنوك» لتعزيز القيمة المحلية المضافة.

ولفت الأشقر إلى أن القسم يقوم أيضاً بتوريد مجموعة واسعة من المعدات الصناعية والهندسية لقطاعي المياه والصناعات الثقيلة في دولة الإمارات، والدول المجاورة، كما يوفر خدمات شاملة للمنتجات، التي يتم توريدها، حيث يجري تقديم هذه الخدمات بالشراكة مع مصنعين هندسيين ومزودي خدمات عالميين معروفين.