منتدى حلول إدارة الخبرة غداً في دبي

المصدر: دبي- البيان

تنظم شركة «كوالتريكس» للتكنولوجيا الأمريكية المتخصصة في مجال إدارة الخبرة، منتدى حلول إدارة الخبرة (XM) غداً في دبي، ويعد المنتدى منصة فريدة من نوعها في منطقة الشرق الأوسط لاستعراض مستجدات وتجارب حلول إدارة الخبرة، بمشاركة أكثر من 300 من رواد الأعمال ورؤساء الشركات كبرى العلامات التجارية العالمية، ويسلط المنتدى الضوء على كيفية خلق تجارب متميزة للمتعاملين والعاملين بالمؤسسات، بالإضافة إلى دمج البيانات التشغيلية مع خبرة العملاء والموظفين، وهو ما يعد حجر الزاوية في تطوير استراتيجيات العمل في اقتصاد الخبرة.

وأوضح روبن بيرسي، مدير الشرق الأوسط وإفريقيا، لشركة كوالتيريكس: «على مدى عقود، اعتمدت الشركات على البيانات التشغيلية، وكشوف المصروفات والمحاسبة، بالإضافة إلى المبيعات لإعداد التقارير واتخاذ القرارات، وهو ما يخبرك فقط بما يحدث داخل المؤسسة ولكن لا يخبرك لماذا يحدث ذلك، وقال»كي نعلم سبب حدوث الأشياء، يجب أن نفهم أفكار ومشاعر الأشخاص المعنيين بها.

ويستعرض لوك ويليامز مؤلف الكتاب الأكثر مبيعاً على قائمة نيويورك تايمز Disrupt، في المنتدى أهمية حلول إدارة الخبرة كمحرك رئيسي لنمو قطاع الأعمال وفهم شعور العملاء والموظفين.