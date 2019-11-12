«جرانت ثورنتون» تفتتح مكتبها الرابع في الإمارات بسوق أبوظبي العالمي

المصدر: أبوظبي ــ البيان

وسعت شركة «جرانت ثورنتون» من وجودها بدولة الامارات بافتتاح مكتبها الجديد في سوق أبوظبي العالمي، وتُعد شركة «جرانت ثورنتون» من أسرع شركات الخدمات الاحترافية العالمية نمواً في المنطقة بالسنوات الأخيرة، ويعد المكتب هو الرابع لشركة «جرانت ثورنتون» في دولة الإمارات.

وتأسست شركة «جرانت ثورنتون» في الإمارات في عام 1966، وقد شهدت خلال تلك السنوات تطورات كبيرة. يأتي افتتاح المكتب في سوق أبوظبي العالمي بمثابة التقدم الطبيعي في مسار الشركة بما يتوافق مع استراتيجية دولة الإمارات، حيث إنها تخطو خطوات ثابتة لتصبح المركز الرائد للخدمات المالية الدولية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وقال هشام فاروق، الرئيس التنفيذي لشركة «جرانت ثورنتون» الإمارات: لقد تزامن افتتاح مكتب شركة «جرانت ثورنتون» في سوق أبوظبي العالمي مع فعالية «فينتك أبوظبي»، حيث دعمت الشركة العديد من الأنشطة، بما في ذلك الفئة الجديدة للتقنية المالية الإسلامية.

وقال سامر حجازي، شريك ورئيس مكتب أبوظبي: تتشارك «جرانت ثورنتون» رؤية سوق أبوظبي العالمي كونها أحد المساهمين الرئيسيين في دعم استراتيجية أبوظبي نحو التنويع والتطور. ويُعد افتتاح مكتبنا دليلاً على النمو والتقدم الذي حققه سوق أبوظبي العالمي في تحقيق هذه الإستراتيجية، كما يعكس التزام الشركة تجاه سوق أبوظبي العالمي وسوق الإمارات الأوسع.