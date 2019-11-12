مؤتمر يبحث في دبي تحدّيات التحول الرقمي المصرفي

المصدر: دبي - البيان

تنظم شركة «فيناسترا» للخدمات المالية مؤتمرها الإقليمي «فيناسترا يونيفيرس» في دبي يومي 13 و14 نوفمبر الجاري، ليجمع خبراء إقليميين من بينهم بنوك وشركات تقنية مالية ومطورون برمجيون للتحدّث والبحث في التأثير المتزايد للتقنية في القطاع المالي، ومناقشة التحدّيات التي تواجه البنوك في سعيها الحثيث لتنفيذ استراتيجياتها الخاصة بالتحول الرقمي.

وستكون دبي المحطة الأولى في جولة عالمية تُجريها مراكز مالية رائدة، من المقرر أيضاً أن تحلّ رحالها في لندن وباريس وفرانكفورت ونيويورك وسنغافورة ضمن الجولة.

وقال وسام خوري النائب الأول للرئيس والمدير العام لمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وآسيا المحيط الهادئ لدى «فيناسترا»، إن القطاع المصرفي في الشرق الأوسط يشهد «تحولاً لا يتكرر كثيراً»، عزاه إلى أسباب مثل الجانب التنظيمي والرقمنة والتحوّل في الأعمال التجارية، وأضاف: تحتاج الشركات المالية إلى تطوير نماذج أعمال تمنح عملاءها الملمّين بالتقنية التجارب التي يتوقعونها، لا سيما في ضوء التزام حكومات المنطقة بالابتكار، وارتفاع معدلات انتشار الهواتف الذكية التي تُعدّ من بين الأعلى في العالم.