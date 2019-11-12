«طلبات» توسّع شبكتها لتغطّي البقالات والصيدليات في الإمارات

المصدر: دبي - البيان

أعلنت شركة «طلبات» لخدمات توصيل طلبات المأكولات في الشرق الأوسط توسعة نطاق خدماتها، من خلال إضافة محال البقالة والصيدليات كفئات جديدة على منصتها.

وقال محمد يلدريم، المدير العام لطلبات: أحدثت «طلبات» تغيرات كبيرة في خدمة توصيل المأكولات على مستوى المنطقة منذ إنشائها في العام 2004. ومع إضافة هذه الفئات الجديدة، سنعمل بشكل وثيق مع مجموعة من أكبر محال البقالة والصيدليات في جميع أنحاء الدولة، لتعزيز خدمتنا إلى عملائنا من خلال توفير المنتجات لهم بسهولة إلى أماكن وجودهم، كما هي الحال بالنسبة إلى توصيل المأكولات.

وسيكون بمقدور عملاء «طلبات» الآن طلب منتجات البقالة والصيدليات من خلال التطبيق، مع اختيار المناطق في جميع أنحاء دبي. وسيتم توفير مجموعة واسعة من منتجات البقالة بالتعاون مع قائمة واسعة من الشركاء، بما في ذلك «كارفور» و«7/11»، ومن عدد متزايد من محال السوبرماركت، ومن «صيدلية 800».

وأضاف يلدريم: خلال الأشهر المقبلة سنضيف المزيد من الخيارات للعملاء للاختيار من بينها. وسنعمل على توفير هذه الفئات في مناطق أكثر في جميع أنحاء البلاد. وتشمل شبكة الشركة أكثر من 13,000 مطعم و24,000 فرع.