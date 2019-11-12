منتدى الاتحاد الخليجي للبتروكيماويات والكيماويات بدبي 3 ديسمبر

المصدر: دبي- البيان

من المقرر إقامة فعاليات المنتدى السنوي الرابع عشر للاتحاد الخليجي للبتروكيماويات والكيماويات بدبي، في الفترة بين 3 و5 ديسمبر 2019، وذلك تحت شعار «النجاح عبر الشراكات الاستراتيجية». وأعلن الاتحاد، أمس، منحه الراحل المهندس عبدالعزيز الزامل (1941 -2019)، وزير الصناعة والكهرباء الأسبق في السعودية، جائزة «الرّواد» تكريماً للجهود والإنجازات، التي سطرها خلال مسيرته المهنية.

وسيجري تكريم الزامل، الذي وافته المنية في أكتوبر خلال مراسم خاصة فعاليات المنتدى السنوي الرابع عشر يوم 4 ديسمبر 2019 في مدينة جميرا بدبي، حيث سيتم منحه جائزة تقدير لإنجازاته المتميزة وإسهاماته الاستثنائية في تنمية وتطوير قطاع الكيماويات والبتروكيماويات في المملكة العربية السعودية ومنطقة الخليج العربي.

وقال الدكتور عبدالوهاب السعدون، الأمين العام لـ «الاتحاد الخليجي للبتروكيماويات والكيماويات» (جيبكا): سطّر الراحل عبدالعزيز الزامل إنجازات كبيرة في إنشاء وتطوير قطاع الكيماويات والبتروكيماويات في المنطقة، وأسهم في بناء القطاع من الصفر، وإرساء الأسس اللازمة لإطلاق المشاريع الكيميائية الوطنية ذات التنافسية العالمية. وشكلت وفاته خسارة كبيرة لقطاع الكيماويات على الصعيدين الإقليمي والعالمي، كونه فقد أحد أبرز رواده وشخصياته الملهمة.