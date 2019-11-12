حضور قوي لـ«دبي للخدمات المالية» بمهرجان سنغافورة للتكنولوجيا

المصدر: دبي - البيان

تشارك سلطة دبي للخدمات المالية في نسخة هذا العام من «مهرجان سنغافورة للتكنولوجيا المالية» الذي يعدّ الحدث الأكبر من نوعه في العالم، والذي تستضيفه سلطة النقد السنغافورية في الفترة من 11 إلى 15 نوفمبر الجاري.

وسيقدم صائب أيغنر، رئيس مجلس إدارة سلطة دبي للخدمات المالية، وجهة نظره حول تطور الأسواق والإجراءات التنظيمية، وذلك خلال مشاركته في حلقة نقاش بعنوان «خيارات السياسة للاقتصاد الرقمي 2020»، وستسجل سلطة دبي للخدمات المالية حضوراً متميزاً لها أيضاً في المعرض، إلى جانب سلطة مركز دبي المالي العالمي.

وقال صائب أيغنر: سيكون لنا دور بارز في المناقشات والفعاليات التي تسهم في تحديد معالم مستقبل القطاع المالي، اعتماداً على تجربتنا وخبراتنا الواسعة في هذا القطاع. إننا ندرك تماماً الدور المهم الذي تلعبه الابتكارات والتكنولوجيا، وسنواصل مساعينا للتوصل إلى مجموعة واسعة من منتجات الخدمات المالية التي تساعدنا على القيام بدورنا على النحو الأمثل، والحفاظ على ريادتنا الإقليمية، إضافة إلى تأكيد التزامنا إزاء دعم القيادة الحكيمة لإمارة دبي في جهودها الرامية إلى تسهيل الابتكار. ونتطلع إلى التواصل مع نظرائنا الدوليين خلال هذا الحدث لتبادل الأفكار والخبرات.