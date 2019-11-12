«اقتصادية الشارقة» تنظم ورشة «علامة التميز للمشاريع الريادية»

المصدر: الشارقة- البيان

نظمت دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة ورشة عمل تحت عنوان «علامة التميز للمشاريع الريادية الوطنية»، والتي عقدت في مجلس ضاحية حياوة في خورفكان، وذلك في إطار جهودها لتوطيد العلاقات مع رواد الأعمال وأصحاب الرخص المنزلية في الإمارة، ولتشجيعهم والارتقاء بمستوى أدائهم، الذي سينعكس إيجاباً على الكفاءة والإنتاجية للمستوى الاقتصادي لإمارة الشارقة.

وقالت أمل جاسم حبش نائب مدير إدارة الشؤون التجارية في دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة: إن إدارة الشؤون التجارية تعمل على تطوير مسار التميز التجاري بتحقيق معايير تميز تناسب مستوى المشاريع الريادية الوطنية لتحقيق أعلى مستويات الجودة للمنتجات والخدمات التي يقدمها رواد الأعمال من جميع الفئات التجارية والاجتماعية التي تطمح للتميز.

وأشارت منتهى المعلم، رئيس قسم تطوير الأعمال بالدائرة ومقدم الورشة، إلى أن بيئة ممارسة الأعمال في الشارقة هي من أفضل البيئات التجارية على مستوى المنطقة. أضافت أن علامة «التميز» للمشاريع الريادية الوطنية هي علامة تقدمها الدائرة للرخص المنزلية في الإمارة، بناء على الإنجازات التي يتم تحقيقها، والتي تؤكد الرؤية الواضحة واستشراف المستقبل.