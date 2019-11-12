بدء التسجيل ببرنامج «ستارت إيه دي» لريادة الأعمال

المصدر: أبوظبي - البيان

أعلنت منصّة «ستارت إيه دي»، مسرّعة الأعمال في جامعة نيويورك أبوظبي المدعومة من شركة «تمكين» التي تتخذ من أبوظبي مقراً لها، عن بدء استقبال طلبات التسجيل على النسخة الثالثة من برنامجها الخاص بريادة الأعمال للشباب.

ويسعى البرنامج، الذي يستهدف الطلّاب الحاليين وحديثي التخرج في الإمارات، إلى تزويد المشاركين بالمهارات اللازمة لتحويل أفكارهم إلى حلول عملية ملموسة، وسيتم تقديم جوائز مالية بقيمة 5,000 دولار للفرق المتميزة، كما ستتأهل الفرق أيضاً للحصول على «جائزة التأثير الوطني» بقيمة 10,000 دولار مقدّمة من «صندوق الوطن»، ويمكن تقديم طلبات التسجيل عبر الموقع الإلكتروني youth.startAD.ae حتى 16 يناير 2020.

وسينطلق البرنامج المتخصص خلال شهر الإمارات للابتكار في فبراير 2020، إذ سيستقبل ما يصل إلى 15 فريقاً للمشاركة في فعالياته. وسيخوض المشاركون في تفاصيل عالم الأعمال الإماراتي على مدى ثلاثة أشهر تدريبات عملية تتناول موضوعات التنمية والتطور واستكشاف الأسواق، وسيختتم البرنامج أعماله عبر فعالية تُقام في أبريل المقبل.