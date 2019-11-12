5400 غرفة ذات علامة تجارية عالمية تدخل قطاع الضيافة بالإمارات في 9 أشهر

كشف تقرير «كوليرز» ربع السنوي عن إضافة أكثر من 5400 غرفة ذات علامة تجارية عالمية إلى سوق قطاع الضيافة في الإمارات خلال أول 9 أشهر من عام 2019. وذكر التقرير أن هناك زيادة نسبتها 4% في عدد السياح الوافدين إلى دبي حتى أغسطس الماضي.

وأضاف التقرير أن أسواق المصدر الرئيسية، مثل عمان والصين، شهدت نمواً كبيراً، مما أسهم في الارتفاع الإجمالي للنمو في أعداد السائحين المتوافدين على الدولة.

وفي انتظار معرض دبي إكسبو 2020 بعد عام من الآن، يستعد سوق الضيافة في الدولة للاستفادة من التدفق المتوقع في زوار هذا الحدث والبالغ 25 مليون زائر.

وللاستفادة من الزيادة المتوقعة في أعداد الزوار، من المتوقع أن يتجاوز المعروض من العلامات التجارية ذات العلامات التجارية العالمية 106 آلاف غرفة بحلول نهاية 2020.