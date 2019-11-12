3084 رخصة جديدة في عجمان بالربع الثالث

المصدر: عجمان - البيان

أعلنت دائرة التنمية الاقتصادية في عجمان أن عدد الرخص الجديدة الصادرة حتى نهاية الربع الثالث من العام الجاري بلغ 3084 رخصة اقتصادية، في حين بلغ إجمالي عدد الرخص المجددة في الفترة ذاتها 19480 رخصة، جاء ذلك في تقرير حركة الأعمال الذي تصدره الدائرة بشكل دوري لرصد حركة إصدار وتجديد التراخيص الاقتصادية في الإمارة، وبالتزامن مع جهود الدائرة في تعزيز ثقة مجتمع الأعمال ودعم مستويات النمو الاقتصادي في الإمارة، من خلال المبادرات والبرامج المختلفة التي تنفذها لتطوير بيئة ممارسة الأعمال وتعزيز تنافسيتها على المستويين الإقليمي والدولي.

وقال علي عيسى النعيمي، مدير عام الدائرة: لدينا ثقة كبيرة في متانة الاقتصاد المحلي وجاذبية البيئة الاستثمارية في عجمان، حيث نسعى بشكل مستمر لتطوير مبادراتنا وخدماتنا وترويج فرص الاستثمار بما يعزز نمو حركة الأعمال ويسهم في جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية إلى الإمارة، من أبرز تلك الجهود مشروع النافذة الواحدة لتسهيل رحلة المتعامل، وتفعيل خدمة باشر أعمالك في 15 دقيقة، والتجديد التلقائي للرخص الاقتصادية، ونظام الوكيل المعتمد لتفويض الخدمات، ومشروع الخارطة الاستثمارية، وبرنامج تعزيز لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، والدائرة ماضية قدماً في دعم بيئة الاستثمار والأعمال في الإمارة.