"استثمر في الشارقة" يطلق مركز الشارقة لخدمات المستثمرين "سعيد"

المصدر: الشارقة - البيان

أطلق مكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر (استثمر في الشارقة) خلال افتتاح فعاليات الدورة الخامسة من منتدى الشارقة للاستثمار الأجنبي، مركز الشارقة لخدمات المستثمرين "سعيد" بهدف تقديم خدمات نوعية ومتطورة لتسهيل تأسيس الأعمال وإنجاز المعاملات الخاصة بالمستثمرين ضمن نافذة واحدة لكل ما يتعلق بالخدمات الحكومية خاصة بالتراخيص التجارية وممارسة الأعمال في إمارة الشارقة وبزمن قياسي.

ويقدم المركز الذي يعد الأول من نوعه على مستوى الإمارة، خدمات إصدار التراخيص التجارية، والحصول على الموافقات اللازمة لتأسيس المشاريع الجديدة، والإجابة على استفسارات المستثمرين ورجال الأعمال، كما يوفر لكل مستثمر مستشاره الخاص وغرفة اجتماعات مجهزة بكافة التقنيات والخدمات لتسهيل حصول العملاء على احتياجاتهم وسط أجواء هادئة ومثمرة.

وبهذه المناسبة، أكد مروان بن جاسم السركال، الرئيس التنفيذي لهيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق) أن تأسيس مركز الشارقة لخدمات المستثمرين (سعيد)، يأتي ضمن سلسلة من الخطوات والجهود التي تعمل عليها (شروق) في تعزيز مكانة إمارة الشارقة الاقتصادية كبيئة صديقة للأعمال وتقديم حلول وخدمات للمستثمرين بما يجعلها بوابة إقليمية باتجاه الأسواق العالمية.

وأوضح السركال أن انطلاق أعمال المركز يترجم مساعي (شروق) ودورها الفاعل في قيادة جهود تعزز الشراكة بين القطاعين العام والخاص بما يسهم في دفع عجلة التنمية في إمارة الشارقة ودولة الإمارات.

وقال محمد جمعة المشرخ، المدير التنفيذي لمكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر (استثمر في الشارقة)، أن المركز يندرج ضمن محفظة شركات ومبادرات هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق)، وبالتعاون مع مكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر (استثمر في الشارقة) بهدف تعزيز البيئة الاستثمارية في الإمارة والارتقاء بجهودها نحو تقديم أحدث وأفضل الحلول الاقتصادية للمستثمرين المحليين والعرب والأجانب.

وتابع المدير التنفيذي لمكتب (استثمر في الشارقة)، أن مركز (سعيد) يشكل إضافة جديدة للجهود التي تقودها الشارقة في توفير مناخ داعم ومساند للمستثمرين ورواد الأعمال، ويعزز من جاذبية الإمارة كمركز لاستقطاب وجذب الاستثمارات الأجنبية، حيث يوفر المركز سبل الراحة وخدمات الضيافة الفاخرة، بما ينسجم مع جهود إمارة الشارقة ودولة الإمارات للارتقاء بالخدمات وتجاوز الروتين في بيئة الأعمال وترسيخ منظومة تنافسية على المستويين المحلي والعالمي.

ووقع مكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر (استثمر في الشارقة) بالتزامن مع إطلاق مركز (سعيد) اتفاقية مع مدينة الشارقة للإعلام (شمس) تمكن خلالها المستثمرين في المدينة من إتمام إجراءاتهم الحكومية ومختلف خطوات الحصول على تراخيص من مركز (سعيد) مباشرة.