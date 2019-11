«أدنوك» تطلق محطات للتسوق دون الخروج من السيارة

المصدر: البيان الإلكتروني

دشن معالي سلطان الجابر وزير دولة الرئيس التنفيذي لشركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) اليوم، محطات جديدة لشركة ادنوك للتوزيع في الأحياء السكنية، أكدت شركة ادنوك للتوزيع ان محطاتها الجديدة "On The Go" تقدم خدمة التسوق لقائدي المركبات دون نزول السائق من مركبته. وأكد مسؤولو الشركة أنه سيتم بناء خمسين محطة من المحطات الجديدة في الاحياء والمناطق السكنية الصغيرة وان الشركة ستبقى علي محطاتها القديمة دون تغيير

