انطلاق معرض أبوظبي الدولي للبترول "أديبك 2019"

المصدر: أبوظبي- عبد الحي محمد

تحت رعاية صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، تنطلق اليوم فعاليات أضخم دورات معرض أبوظبي الدولي للبترول، ثالث أضخم معارض النفط والغاز في العالم، والأول في منطقة الشرق الأوسط، بمشاركة 2200 شركة من أكثر من 125 دولة.

وتستضيف شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» الدورة الحادية والعشرين للمعرض الذي تتواصل فعاليته حتى الخميس بمركز أبوظبي الوطني للمعارض تحت عنوان «مستقبل صناعة النفط والغاز». وأوضحت اللجنة المنظمة للمعرض أن الدورة الحالية تقام على مساحة 155 ألف متر مربع بزيادة نسبتها 15% عن الدورة الماضية.

وخلال كلمة معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير دولة الرئيس التنفيذي لشركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) في الجلسة الافتتاحية أكد على ضرورة الاستثمار في قطاع الطاقة في المستقبل مشدداً على أن المصادر الحالية لن تغطي الطلب بحلول 2040 ولابد من الاستثمار في المستقبل.

وأشار معاليه إلى أن الطلب على الطاقة ينمو بمعدلات كبيرة ولابد من تطبيق التقنيات الحديثة، وأن الإمارات تقدمت من المرتبة السابعة للسادسة عالمياً من حيث احتياطيات النفط والغاز بفضل الاكتشافات الجديدة. وكشف معاليه في كلمته عن ادراج خام مربان في بورصة أبو ظبي انتركونتيننتال في سوق أبو ظبي العالمي.