بورصة إنتركونتيننتال تطلق بورصة جديدة في أبوظبي

المصدر: أبوظبي - البيان

أعلنت بورصة إنتركونتيننتال، المدرجة في بورصة نيويورك للأوراق المالية تحت الرمز (NYSE: ICE) والمشغل الرائد لبورصات وغرف المقاصة العالمية والمزود لخدمات البيانات والإدراج، اليوم اعتزامها إطلاق بورصة جديدة تحمل اسم "بورصة أبوظبي إنتركونتيننتال للعقود الآجلة" لتكون مقراً لتداول العقود الآجلة لخام "مربان" الذي تنتجه شركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك".

وكان المجلس الأعلى للبترول في أبوظبي قد أعلن في 4 نوفمبر 2019 عن إطلاق آلية تسعير جديدة لخام "مربان" الذي تنتجه أدنوك، حيث سيتم تغيير الآلية الحالية التي تعتمد على سعر بيع رسمي بأثر رجعي، وتطبيق آلية جديدة تقوم على التسعير المستقبلي وحركة السوق وتعتمد عقود مربان الآجلة كمؤشر سعري. كما اعتمد المجلس الأعلى للبترول إلغاء قيود الوجهات الحالية على مبيعات خام "مربان". وبدعم من أدنوك، سيتم تداول العقود الآجلة لخام "مربان" التي اعتمدها المجلس في "بورصة أبوظبي إنتركونتيننتال للعقود الآجلة".

وتم تأسيس "بورصة أبوظبي إنتركونتيننتال للعقود الآجلة" في سوق أبوظبي العالمي، المركز المالي الدولي الذي يطبق القانون الإنجليزي العام في جميع إجراءاته القانونية والتنظيمية، وحصلت البورصة على موافقة سلطة تنظيم الخدمات المالية لسوق أبوظبي العالمي لممارسة نشاطها كبورصة استثمارية معترف بها.

وبعد الحصول موافقة الهيئات التنظيمية، ستجري عمليات المقاصة للعقود المتداولة في "بورصة أبوظبي إنتركونتيننتال للعقود الآجلة" في غرف مقاصة "آي سي إي كلير يوروب" العالمية، وذلك إلى جانب العقود الأخرى المتداولة في بورصة إنتركونتيننتال مثل خام برنت وخام غرب تكساس الوسيط وخام دبي (بلاتس) وزيت الغاز منخفض الكبريت، مما يتيح للعملاء الاستفادة من هامش التعويضات المقترنة وتعزيز كفاءة رأس المال. وتعمل "بورصة أبوظبي إنتركونتيننتال للعقود الآجلة" وغرفة مقاصة "آي سي إي كلير يوروب" على الحصول على موافقات السلطات التنظيمية والقانونية المعنية ليجري بعدها بدء التداول في النصف الأول من عام 2020.

وبهذه المناسبة، قال معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير دولة الرئيس التنفيذي لأدنوك ومجموعة شركاتها: "القرار الحكيم للمجلس الأعلى للبترول بإطلاق آلية جديدة لتسعير خام مربان أبوظبي وتعديل شروط بيعه وإعلان بورصة إنتركونتيننتال عن إطلاق بورصة جديدة في أبوظبي هي خطوات استراتيجية تشكل تغييراً تاريخياً في آلية تسعير مربان وتداوله، إذ سيتم تسعيره للمرة الأولى اعتماداً على العقود الآجلة التي يتم تداولها في بورصة أبوظبي إنتركونتيننتال بما يعزز الشفافية والثقة. كما سيساهم إطلاق ’بورصة أبوظبي إنتركونتيننتال للعقود الآجلة‘ في تعزيز مكانة أبوظبي مركزاً عالمياً للطاقة، ودعم جهود النقلة النوعية المستمرة التي تنفذها أدنوك ضمن جهودها للتحول إلى شركة طاقة تستشرف المستقبل".

من جانبه، قال معالي أحمد علي الصايغ وزير دولة رئيس مجلس إدارة سوق أبوظبي العالمي: "يسرنا اختيار سوق أبوظبي العالمي موطناً لعقود لخام مربان الآجلة وتقديم الدعم اللازم لبورصة إنتركونتيننتال وشركة أدنوك في إطلاق هذا المشروع الذي يمثل تطوراً جديداً في قطاع الطاقة وإضافة حيوية لأسواق رأس المال في دولة الإمارات ومنطقة الشرق الأوسط ككل. ونود أن نغتنم هذه المناسبة لنرحب بانضمام ’بورصة أبوظبي إنتركونتيننتال للعقود الآجلة‘ كبورصة دولية مهمة تعزز تنوع مجتمع الأعمال في سوق أبوظبي العالمي".

وقال جيف سبرتشر، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لبورصة إنتركونتيننتال ورئيس مجلس إدارة بورصة نيويورك للأوراق المالية: "تأسست بورصة إنتركونتيننتال انطلاقاً من رؤية واضحة وهي إنشاء سوق إلكترونية مفتوحة وشفافة لتجارة وتداول منتجات الطاقة. ومع إطلاق ’بورصة أبوظبي إنتركونتيننتال للعقود الآجلة‘ في العام المقبل، سيتم تداول عقود مربان الآجلة جنباً إلى جنب مع أهم خامات النفط العالمية القياسية، مما يتيح الفرصة لمجموعة أكبر من المستثمرين لتداول خام مربان والتحوط في بورصة تتسم بالشفافية وتخضع للوائح وقوانين تنظيمية".

ومن المقرر أن تُعامل عقود خام مربان الآجلة المتداولة في بورصة أبوظبي إنتركونتيننتال كعقود تسليم فعلية على أساس البيع والتسليم على ظهر السفينة "FOB"، على أن يكون التسليم في إمارة الفجيرة بدولة الإمارات. ويعد مربان خاماً عالي الجودة وخفيف ومنخفض الكبريت تنتجه أدنوك التي يبلغ إنتاجها اليومي حوالي 3 ملايين برميل يومياً، منها حوالي 1.7 مليون برميل من خام مربان.