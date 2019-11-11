«أديبك» يرفع متوسط أسعار الغرف الفندقية إلى 750 درهماً

المصدر: أبوظبي - رامي سميح - المصدر: دائرة السياحة والثقافة أبوظبي

يرتفع متوسط أسعار الغرف الفندقية في أبوظبي من فئة 5 نجوم إلى حدود 756 درهماً و4 نجوم إلى 413 درهماً ومن 1 إلى 3 نجوم إلى 311 درهماً خلال نوفمبر الجاري مدفوعاً بالنشاط الكبير الذي تشهده العاصمة بفضل سياحة الأعمال ومن بينها معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول «أديبك».

قال مسؤولون في فنادق وخبراء سياحيون، استطلعت «البيان الاقتصادي» آراءهم، إن فنادق العاصمة تشهد تدفق الآلاف من الزوار خلال فعاليات معرض ومؤتمر «أديبك» الذي يشهد مشاركة واسعة من شركات محلية وإقليمية وعالمية، وهو ما يرفع أسعار الغرف الفندقية في ظل معدلات الإشغال القياسية والتي تصل إلى 100% في الكثير من الفنادق المحيطة بمركز أبوظبي الوطني للمعارض «أدنيك» الذي يستضيف الحدث الأضخم في المنطقة.

ووفق بيانات رسمية، وصل سعر الغرفة الفندقية في جزيرة أبوظبي من فئة 5 نجوم إلى 644 درهماً و4 نجوم إلى 336 درهماً، و1 إلى 3 نجوم إلى 271 درهماً، بينما بلغ سعر الغرفة في الفنادق الواقعة بجوار مركز المعارض «أدنيك» من فئة 5 نجوم إلى 796 درهماً، وفئة 4 نجوم إلى 442 درهماً، ومن 1 إلى 3 نجوم 316 درهماً، بينما في جزيرة ياس وصل متوسط الغرفة الفندقية 5 نجوم إلى 1332 درهماً، و4 نجوم إلى 701 درهم، و1 إلى 3 نجوم 524 درهماً.

وأكد المسؤولون والخبراء أن أبوظبي تشهد نمواً ملحوظاً في سياحة الأعمال، لا سيما في ظل خطواتها المتسارعة لتعزيز موقعها كونها وجهة دولية رئيسة لسياحة الحوافز والمعارض والمؤتمرات، نظراً لما تتمتع به من مقومات تتمثل في توافر الأمن والسلامة والمرافق والبنية التحتية المتطورة.

وبحسب بيانات دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي، حازت سياحة الأعمال نحو 29% من إجمالي نزلاء فنادق العاصمة خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، فيما استحوذت سياحة العطلات والترفيه على النسبة الكبرى من إجمالي النزلاء بواقع 53%، ثم سياحة الاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض بواقع 8%.

إقبال كبير

وقالت بانة طوقان مديرة إدارة المبيعات والتسويق في فندق «روزوود» أبوظبي، إن نسبة الإشغال في الفندق سجل معدلات قياسية خلال الفترة الراهنة وبدأت الفنادق والمطاعم تشهد إقبالاً كبيراً في ظل الإقبال على العاصمة بفضل سياحة الأعمال لا سيما بالتزامن مع انعقاد معرض «أديبك» للنفط والغاز.

وتوقعت طوقان استمرار الارتفاع في نسب الإشغال خلال الربع الأخير من العام الجاري لا سيما مع بدء الموسم الشتوي الذي يعد من أعلى المواسم في نسبة الإشغال، خصوصاً أنه يتزامن مع انعقاد معارض وفعاليات مهمة في العاصمة من ضمنها «سيال» وسباق «الفورملا 1» إلى جانب التوقعات أيضاً بإشغال مرتفع في بداية العام المقبل مع انعقاد فعاليات مهمة أيضاً، في مقدمتها القمة العالمية لطاقة المستقبل والقمة العالمية للمياه.

وأضافت طوقان أن كل المرافق في الفندق كالمنتجعات الصحية وبرك السباحة والنوادي الرياضية مستعدة لاستقبال الضيوف من كل أنحاء الإمارات والعالم، مشيرة إلى أن الفندق يستقبل ضيوفاً بشكل مكثف سواء من الإمارات ومنطقة الخليج إلى جانب أوروبا والصين.

فعاليات وأحداث

وقال خالد الشرباصي المدير العام لفـــندق «أنانتارا» القرم الشرقي، إن الربع الأخير من العام الجاري، وبداية العام الجـــديد يشهد نسب إشغال كبيرة، لا سيما مع استقبال الفنادق ضيوف معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول «أديبك» والذي يشهد توافد الآلاف من الزوار على العاصمة أبوظبي ما يرفع نسب الإشغال إلى حدود الــ 100%.

وأوضح أن فندق أنانتارا القرم الشرقي في أبوظبي يتميز بقرب موقعه من مركز أبوظبي الوطني للمعارض «أدنيك» وكذلك مطار أبوظبي الدولي وجزيرة ياس التي تضم العديد من الوجهات السياحية.

طلب مرتفع

وتوقع جوليان غونزالفيز، مدير عام فندق جراند حياة أبوظبي ومساكن لؤلؤة الإمارات، أن تستمر معدلات الإشغال في الفندق في الارتفاع ما بين 75% إلى 80% حتي نهاية العام الجاري في ظل الإقبال الكبير على المعارض والفعاليات في العاصمة أبوظبي وخصوصاً معرض «أديبك 2019».

وأضاف أن العاصمة باتت مركزاً إقليمياً للمعارض والمؤتمرات وخصوصاً معرض «أديبك» الذي رفع الطلب منذ بداية الشهر وحتى الآن بشكل ملحوظ وخصوصاً من المجموعات ومسافري الترانزيت من فئة رجال الأعمال مما انعكس إيجابياً على نسبة الإشغال المرتفعة بالأساس.