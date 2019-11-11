محمد بن زايد يلتقي رئيسي «توتال» وبورصة انتركونتيننتال

المصدر: أبوظبي - وام

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة - كلاً على حدة - باتريك بويانيه رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لـ«توتال» الفرنسية وجيفري سبريتشر مؤسس ورئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لبورصة انتركونتيننتال رئيس مجلس إدارة بورصة نيويورك.

وبحث سموه خلال اللقاءين اللذين عقدا أمس على هامش ملتقى أبوظبي الرابع للرؤساء التنفيذيين في مجال الطاقة واستثماراتها،جوانب التعاون بين تلك الشركات والبورصات ونظيراتها في دولة الإمارات من الشركات المتخصصة والقطاعات المعنية بمجالات الطاقة.

وتطرق لقاء سموه والضيفين إلى أعمال معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول «أديبك» الذي يعقد خلال الفترة من 11 إلى 14 نوفمبر في أبوظبي ويعد منصة عالمية من شأنها تمكين الخبراء والمختصين في قطاع النفط العالمي من تبادل المعلومات والأفكار التي تساهم في رسم ملامح مستقبل قطاع الطاقة في العالم.

حضر اللقاءين معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير دولة الرئيس التنفيذي لشركة بترول أبوظبي الوطنية أدنوك ومجموعة شركاتها ومحمد مبارك المــزروعي وكيل ديوان ولي عهد أبوظبي.