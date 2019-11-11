منافسة حادة بين الشركات العالمية في «دبي للسيارات»

المصدر: دبي ــ لؤي عبدالله

تنطلق غداً فعاليات معرض دبي للسيارات 2019 الذي تتواصل فعالياته حتى 16 نوفمبر الجاري. ويشهد المعرض منافسة كبيرة من الشركات العالمية على إطلاق أحدث الطرازات بهدف الحصول على حصة متنامية من السوق عبر دبي. وتشكل دبي محطة للشركات العالمية وبوابة رئيسية لأسواق منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، لذلك تحرص العديد من شركات السيارات العالمية على المشاركة في فعاليات المعرض.

وتقدر قيمة السيارات التي ستتواجد في معرض دبي للسيارات 2019 الذي تقام فعالياته في مركز دبي التجاري العالمي بأكثر من مليار درهم، وتشمل سيارات عائلية وسيارات فائقة السرعة ودرّاجات نارية مذهلة وغيرها، إلى جانب استضافته لشركات عالمية رائدة في تصنيع السيارات ونخبة من مصنّعي السيارات من آسيا وحتى الولايات المتحدة.

وأعلنت كاديلاك أنها ستعرض سيارة السيدان CT5 للمرة الأولى في الشرق الأوسط خلال مشاركتها في المعرض. وسيتمكن زوار المعرض من إلقاء نظرة على سيارة السيدان الفاخرة الجديدة التي ترتقي بإرث العلامة الحائزة على جوائز، من خلال الجمع بين دقة التصميم وفخامة الأداء وأعلى مستويات الراحة المدعومة بأحدث تقنيات كاديلاك.

وقالت شركة «جي ام سي» إن سيارة أكاديا 2020 ستكون على رأس منتجاتها المعروضة في جناح الشركة في المعرض، وتوفر أكاديا 2020، المزودة بتقنيات أكثر ذكاءً، بما في ذلك محرك توربو جديد، مرونة وبراعة أكبر للعملاء أثناء تنقلهم. ما يستعرض جناح جي ام سي تشكيلة سييرا الجديدة، التي تعد التعبير الأكثر جرأة على الإطلاق لشاحنة البيك آب كاملة الحجم من جي ام سي.

وستكون سيارة جاكوار I-PACE الكهربائية بالكامل حاضرة هذا العام في المعرض التي حطمت رقماً قياسياً في أبريل 2019 عندما أصبحت أول سيارة تفوز بثلاثة ألقاب ضمن جوائز «سيارة العام العالمية»، بعد حصولها على جوائز «سيارة العام العالمية» و«أفضل سيارة خضراء في العالم» و«أفضل تصميم في العالم».

ومن جهة أخرى ستسجل سيارة «لاند روڤر ديفندر» الجديدة ظهورها الأول في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال معرض دبي الدولي للسيارات 2019، وتضم تشكيلة طرازات «ديفندر» كلاً من S؛ و SE؛ و HSE؛ و First Edition؛ و X. وسيكون باستطاعة العملاء إضفاء طابعهم الشخصي على سيارة «ديفندر» وذلك عبر أربع باقات من الإكسسوارات هي: المستكشف، والمغامرات، والريف، والمدينة؛ وكل واحدة منها تمنح سيارة «ديفندر» طابعاً فريداً ومتميزاً.

وأعلنت شفروليه الشرق الأوسط بأن سيارة كورفيت ستينغراي 2020 المرتقبة ستتألق وسط جناح الشركة. وتنضم كورفيت ستينغراي الجديدة كلياً إلى كل من سيلفرادو تريل بوس وبليزر الجديدة كلياً ومجموعة من الطرازات الأخرى الرائعة من تشكيلة شفروليه المجددّة.

وسيتاح لزوار معرض دبي الدولي للسيارات هذا العام فرصة استكشاف موضوع «التنقّل المستقبليّ»، حيث يتعاون معرض دبي الدولي للسيارات مع شركة «إيتال ديزاين» المتخصصة في مجال تصميم السيارات والطرازات الأولية المستقبلية والتي تقدم فكرتين فريدتين في المعرض هذا العام، وتتمثل الفكرة الأولى بتجربة الواقع الافتراضي التي ستأخذ الزوار في جولة ممتعة عبر شوارع مدينة دبي وسمائها بواسطة طائرة بدون طيار تتيح لهم فرصة الاطلاع افتراضياً على تلك الوسيلة العصرية للنقل، والتي ستغير مفهوم التنقل داخل المدن أو بينها في المستقبل القريب.

أسرع سيارة

يستضيف معرض دبي للسيارات سيارة أسبارك أول، أقوى وأسرع سيارة كهربائية تم صناعتها إلى الآن، وهي سيارة يابانية مزوّدة بمحرّك 1150 حصاناً يمكّنها من الانطلاق بسرعة من صفر إلى 100 كم في الساعة في أقلّ من ثانيتين، ومن المتوقّع أن تبلغ سرعتها القصوى 280 كم في الساعة.