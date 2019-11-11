إبحار أول سفينة عملاقة من مشروع «الإمارات العالمية للألمنيوم» في غينيا

المصدر: أبوظبي - البيان

أعلنت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم أمس إبحار أول سفينة عملاقة من نوع Capesize من شركة غينيا ألومينا كوربوريشن التابعة والمملوكة بالكامل لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم لتعدين بوكسيت في غينيا. واتجهت السفينة «إم في بيرج روزا»، والتي يديرها خط الشحن «بيرج بولك»، إلى أحد العملاء في الهند محمّلةً بما يقارب 173,000 طن من خام بوكسيت، وتعد هذه السفينة العملاقة والتي يبلغ طولها 300 متر، من بين أكبر سفن العالم المخصصة لشحن المواد السائبة. وبدأ تصدير بوكسيت من غينيا ألومينا كوربوريشن منذ شهر أغسطس الماضي، إلا أنها لم يكن يستخدم سوى السفن الأصغر حجماً.

ويقع الرصيف الخاص بشركة غينيا ألومينا كوربوريشن في ميناء كامسار على نهر «نونيز»، على بعد 17 كم من البحر المفتوح. وكانت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم قد وقّعت اتفاقية طويلة الأمد في العام الماضي مع شركة لويس دريفوس وموانئ أبوظبي، لتأسيس مشروع مشترك لتطوير خدمات الشحن العابر في المياه العميقة قبالة سواحل كامسار، الأمر الذي يتيح نقل بوكسيت إلى السفن العملاقة التي تعبر المحيط.

وقال عبدالله جاسم بن كلبان، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي في شركة الإمارات العالمية للألمنيوم: «يساهم استخدام السفن العملاقة لنقل بوكسيت من غينيا ألومينا كوربوريشن في خفض تكاليف الشحن إضافة إلى تعزيز التنافسية العالمية لخام بوكسيت الذي ننتجه.

ويعد إبحار السفينة الأولى اليوم، خطوة مهمة في مسيرة تقدم المشروع فيما نتوقع استقبال المزيد من السفن العملاقة على مدار العقود المقبلة مع نمو الشركة، ومواصلة إمداد عملائها في جميع أنحاء العالم بخام بوكسيت بشكل موثوق».

وتتكون منشأة الشحن العابر التابعة لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم في غينيا من ناقلة ورافعة عائمة، وتتمركز في كل جانب من جوانب السفينة العملاقة. ويتم نقل بوكسيت إلى موقع الشحن في ميناء غينيا ألومينا كوربوريشن باستخدام رافعات تحميل «البارجة» بأنظمة ذاتية الدفع ذات سعة عالية، ويحتاج تحميل السفينة العملاقة حوالي 15 عملية تحميل برافعات البارجة في المتوسط، في عملية تستغرق عادة أقل من 5 أيام. وبوكسيت هو المادة الخام التي يُشتق منها الألومينا، حيث تتم معالجته وتحويله إلى الألومينا، المادة الأساسية المستخدمة في مصاهر الألمنيوم.

استثمار

واستثمرت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم نحو 1.4 مليار دولار لتطوير شركة غينيا ألومينا كوربوريشن، أحد أكبر الاستثمارات التنموية في غينيا خلال العقود الأربعة الماضية. وتستخدم شركة الإمارات العالمية للألمنيوم سفن Capesize العملاقة لنقل خام بوكسيت إلى دولة الإمارات كمادة أولية لمصفاة الطويلة للألومينا في أبوظبي، ويتم توفير بوكسيت بواسطة شركة غينيا لبوكسيت.