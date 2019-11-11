رئيس «دراغون أويل»: حلول الطاقة البديلة تقفز بالقطاع

المصدر: دبي - البيان

أكد علي راشد الجروان الرئيس التنفيذي لشركة «دراغون أويل»، إحدى الشركات التابعة لشركة بترول الإمارات الوطنية «إينوك»، أن حلول الطاقة البديلة تقفز بالقطاع إلى حقبة جديدة. وتطرق الجروان في مقابلة موسعة أجرتها معه قناة «غلوبل بلاتفورم» للبث المباشر عبر الإنترنت، والتي تتبع مجموعة «أكسفورد للأعمال»، إلى الدور الحيوي الذي يلعبه كل من الابتكار والتقنية في جعل قطاع الطاقة العالمي أكثر كفاءة من ناحيتي الأداء والتكاليف في مناخ محتدم المنافسة.

وقال الجروان إن قطاع الطاقة شدّد اهتمامه بوضوح على حماية البيئة والحدّ من التلوث، بالتوازي مع التوقعات التي تشير إلى ارتفاع الاستهلاك العالمي للطاقة بدوافع التوسّع الاقتصادي والنمو السكاني. وأوضح أن القطاع سوف يتخلص في المستقبل من ديزل الكبريت، مثلاً، معتبراً أنها «خطوة جيدة على طريق الطلب على المنتجات بطريقة تحكمها النظرة البيئية».

وأكّد أن قطاع الغاز الطبيعي، تحديداً، يحظى بإمكانات كبيرة للنمو الآن، بعد أن جرى تشغيل أنظمة شبكات أقوى في البلدان الرئيسة المستوردة، وأضاف: يتحسن مستوى نقل غاز البترول المسال والغاز الطبيعي المسال، ويمكن للمتابع أن يلمس ثبات الطلب على هذين المنتجين بشكل مضمون تقريباً، نظراً للعلاقة المباشرة بين الغاز وتوليد الطاقة، وهذا الوضع سوف يستمر، وقد يشهد نمواً.

وفي نظرة تستشرف المستقبل، قال الجروان إن البيئة التنافسية للعمليات، تساعد في تشكيل مستقبل القطاع بطريقة إيجابية في جميع شرائحه، وبما يشمل مكوّنات الطاقة المتجددة، وأضاف: ينجح القطاع في إيجاد حلول بديلة ومنخفضة التكلفة.