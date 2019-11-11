منتدى قيادة الأعمال الآسيوي يوقع مذكرة تفاهم مع اتحاد الغرف الهندية

المصدر: دبي - البيان

شهد الاحتفال بالذكرى السنوية الثانية عشرة لمنتدى قيادة الأعمال الآسيوي في «جميرا أبراج الإمارات» بدبي، توقيع مذكرة تفاهم مهمة بين المنتدى واتحاد غرف التجارة والصناعة في الهند الذي يعدّ إحدى المنصات التجارية الرائدة هناك. وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز العلاقات التجارية بين الإمارات والهند.

وبموجب المذكرة، سيعمل الطرفان معًا لتسهيل فرص الأعمال بشكل أفضل بين البلدين، ما يفتح المجال لقيام المزيد من التعاون وتبادل المعرفة في مختلف المجالات المتصلة بأنشطة الأعمال، باستخدام منصة المنتدى الذي يسجل وجودًا راسخًا في جميع أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي.

وقال بي كي جوينكا، رئيس اتحاد الغرفة الهندية: إن المذكرة مع منتدى قيادة الأعمال الآسيوي تمثل دلالة على العلاقات التجارية الجيدة والمتنامية التي تربط بين الهند والإمارات. ومن خلال هذا التعاون الجديد، نود التأكيد من جديد على عزمنا وحرصنا إزاء تسهيل نقل الخبرات والدراية والأفكار بما يعود بالنفع على البلدين.

وقالت ماليني مينون، المؤسس المشارك للمنتدى: من دواعي فخرنا في المنتدى العمل الآن مع اتحاد الغرف الهندية لوضع الاستراتيجيات وتنفيذ الخطط التي ستعمل لصالح مجتمعات الأعمال في البلدين.