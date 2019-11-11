«ديم» اسم جديد في قطاع الخدمات المالية بالإمارات

المصدر: دبي - البيان

أعلنت شركة «ديم»، مزود الخدمات المالية الرقمية، عن إطلاق عملياتها كاسم جديد في القطاع المالي بالإمارات. وتستخدم الشركة منصّة رقمية تتيح لعملائها الوصول إلى العديد من الحلول المالية بأسعار تنافسية هدفها دعم احتياجاتهم خلال مراحل حياتهم المختلفة.

وتتميز الشركة بتوفير فروع متخصصة تختلف عن النظام التقليدي المتعارف عليه، وستمكّن عملاءها من التواصل مع ممثّلي شركة «ديم» للتعرف على خدماتها وعروضها المتعددة ضمن بيئة متميزة ومساحات مفتوحة.

تم تأسيس «ديم» بعد إعادة هيكلة استراتيجية لشركة أصولها مملوكة لكل من «مبادلة للاستثمار»، وفولرتون المالية القابضة، والواحة كابيتال ومشاريع عبد الله أحمد الموسى، كما تمتلك الشركة أصولاً وقروضاً مصرفية تزيد قيمتها عن مليار درهم، بالإضافة إلى الودائع المصرفية.

ويشغل منصب الرئيس التنفيذي في «ديم» كريس دي بروين، الذي له باع طويل في القطاع المالي بجانب فريق عمل إداري قوي. وستوفر الشركة الدعم المالي للأفراد من خلال مجموعة من الخدمات والمنتجات التي تضم القروض وبطاقات الائتمان، بالإضافة إلى خدمات الإيداع للشركات، كما تخطط الشركة لإطلاق مجموعة من الخدمات المتعلقة بالادخار.