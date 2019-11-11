جمارك أبوظبي تقلص زمن تخليص المواد الغذائية لأقل من 30 دقيقة

المصدر: أبوظبي - البيان

أعلنت الإدارة العامة لجمارك أبوظبي عن تسهيل إجراءات التفتيش الجمركي، وتقليص زمن التخليص للمواد الغذائية عبر كل منافذها الجمركية بإمارة أبوظبي، وذلك بعد تفعيل اتفاقية حوكمة عملية التعاون والتنسيق وتنظيم سير العمل بينها وبين هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية.

وفي إطار الاتفاقية التي قام بالتوقيع عليها راشد لاحج المنصوري، مدير عام الإدارة العامة لجمارك أبوظبي، وسعيد البحري سالم العامري مدير عام هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، في أكتوبر 2018 خلال فعاليات أسبوع جيتكس التقني، تم التأكيد على توطيد أواصر التعاون والتنسيق بين الجهتين وترسيخ علاقات الشراكة الاستراتيجية بما يحقق الأهداف الاستراتيجية لكلا الطرفين، وبما ينسجم مع الخطة الاستراتيجية الشاملة لحكومة أبوظبي خاصة، والإمارات عامة، لتقديم خدمات أكثر تميزاً للمتعاملين معهما.

وقال راشد لاحج المنصوري: إن تفعيلنا الاتفاقية مع هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية أتى بثماره بشكل ملحوظ في تسهيل الإجراءات الجمركية وتقليص زمن التخليص الجمركي، حيث أصبح بإمكان المتعاملين إتمام الإجراءات الجمركية عن طريق التخليص المسبق قبل وصول البضاعة إلى المنفذ الجمركي وخلال أقل من 30 دقيقة فقط، أما إذا كانت مثل المواد الغذائية فبإمكان المتعامل تنفيذ إجراءات التخليص الجمركي خلال 20 دقيقة فقط، مما أدى بشكل كبير إلى تسهيل حركة التجارة المشروعة عبر منافذ أبوظبي.

من جانبه، قال سعيد البحري سالم العامري مدير عام هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية: نسعى بالتعاون مع شركائنا في الإدارة العامة لجمارك أبوظبي في إطار حرصنا المشترك على مراجعة وتطوير الخطط والبرامج المتعلقة بتحسين الخدمات المقدمة للمتعاملين في الإمارة إلى تسهيل الإجراءات المتصلة بمجالات استيراد وتصدير المواد الغذائية والزراعية المختلفة، وتحقيق انسيابية حركة دخول وخروج الإرساليات عبر منافذ الإمارة، من خلال تقديم خدمات ترقى لاحتياجات ومتطلبات الجمهور، وفي الوقت ذاته ضمان أرقى معايير السلامة الغذائية بما ينعكس إيجاباً على الصحة العامة في الإمارة.