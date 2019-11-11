تطبيق جديد للتداول يركّز على مستخدمي الهواتف الذكية

المصدر: دبي - البيان

طرحت «جلف بروكرز» تطبيق التداول الجديد الخاص بها، الذي يوفر تجربة تداول سهلة الاستخدام قائمة على منصة «ميتاتريدر5». ويقدم التطبيق إمكانية الوصول الفوري إلى الأسواق الفعلية لتداول العملات الأجنبية والأسهم والسلع والمؤشرات انطلاقاً من الأجهزة الجوالة.

ووفقاً لبيانات «جلف بروكرز»، يستخدم أكثر من 70% من المستخدمين لديها بشكل رئيسي هواتفهم الذكية للتداول، وأسهم هذا في تعزيز الطموحات بتجاوز ما يقدمه الوسطاء التقليديون والمتمثل في تصميم تطبيق حديث وسهل الاستخدام يوفر لعملاء «جلف بروكرز» تجربة تداول مميزة، كما أن تطبيق التداول متاح مجاناً عبر متجر تطبيقات «جوجل بلاي» و«آبل ستور». ولا يحتاج المستخدمون إلى تنزيل منصة «ميتاتريدر5» للاطلاع على جدول العملات والأسهم، حيث إنها تظهر بشكل فوري وتلقائي.