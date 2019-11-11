خروقات هيئة التأمين تصدر جزاءً إدارياً على إكتواريين

المصدر: دبي - البيان

فرضت هيئة التأمين جزاءً إدارياً على عدد من الإكتواريين، وذلك بسبب ارتكابهم خروقات جوهرية لنظام ترخيص وقيد الإكتواريين وتنظيم أعمالهم نافذ المفعول.

وتشمل هذه الخروقات مخالفة الواجبات والمهام الأساسية الخاصة بأعمال الإكتواري المحددة قانوناً وعدم الالتزام بأداء واجباتهم بالشكل المطلوب مهنياً وعدم دقة التقارير التي تم تقديمها عن الوضع المالي أو الفني الخاص بالشركات المعنية، وشملت أيضاً انتهاك قواعد ممارسة المهنة الخاصة بالإكتواريين المحددة لدى جمعية الإكتواريين التي ينتسبون إليها، كما تضمن الجزاء وقف ترخيصهم لمدة شهر ولحين تصويب أوضاعهم.

ويتضمن الجزاء الإداري ضرورة الالتزام بالقوانين والأنظمة والتعليمات الناظمة لأعمال التأمين ذات العلاقة تجنباً لفرض عقوبات أشد، لذلك تهيب الهيئة بجميع أطراف العلاقة التأمينية الالتزام بأحكام القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2007 في شأن إنشاء هيئة التأمين وتنظيم أعماله وجميع الأنظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه.

وأكدت الهيئة أن الهدف من الجزاء الإداري هو المساعدة لممارسة الأعمال وفقاً لأحكام القوانين والتشريعات ذات العلاقة وضمان الالتزام بالسلوك المهني السليم.