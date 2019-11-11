«ديستينيشن إكس إنفراستراكتشر» بدبي يركز على مشاريع الفنادق

المصدر: دبي ــ وام

عقدت في دبي أمس فعاليات مؤتمر «ديستينيشن إكس إنفراستراكتشر» حول مشاريع الفنادق وأسلوب الحياة والذي تناول أوضاع السوق والمشاريع التي تعزز السياحة وتوفر زخماً في الأجندة الاقتصادية بالمنطقة.

وأشار علي السويدي الرئيس التنفيذي للقرية العالمية خلال القمة إلى المكانة البارزة التي تشغلها الإمارات في مجالات البنية التحتية وجودة المشاريع والتي ترسي معايير واتجاهات الترفيه والتسلية في المنطقة لتتبعها بقية الدول.

ولفت إلى أن الإمارات تتمتع بمكانة ريادية على مستوى عمليات الاستثمار الفعالة في البنية التحتية لمشاريع السياحة والضيافة ويتمثل هدفها في تنويع الاقتصاد وتوفير فرص العمل إذ سيسهم التطور المتسارع في قطاع الترفيه والتسلية بشكل كبير في دعم الناتج المحلي الإجمالي في منطقة الشرق الأوسط وسيشكل منافسةً كبرى لوجهات مثل أورلاندو والصين خلال العقد المقبل.

كما أكد المتحدثون المشاركون في القمة على ضرورة التركيز على تكوين وعي عالمي بجودة ونطاق وجهات الجذب في الإمارات وتسليط الضوء على المفاهيم الجديدة التي توفّرها بالإضافة إلى البنية التحتية الممتازة التي تجعل من الإمارات العربية وجهةً رائدة تنافس أهم وجهات الترفيه والتسلية العالمية.

وخلال مشاركته في القمة سلط راكي فيليبس الرئيس التنفيذي لهيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة الضوء على المشاريع والمبادرات الجديدة التي ستعزز مكانة الإمارة كوجهةٍ مفضّلة للترفيه والسياحة..ولفت غلى ان استراتيجية الوجهة 2019-2021 تتضمن تطبيق أرقى المعايير العالمية في مجالات السياحة المستدامة وبناء الاقتصاد المدعوم بالسياحة.