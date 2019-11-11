«سدرة المالية» تستحوذ على محفظة عقارات صناعية أمريكية

المصدر: دبي - البيان

عززت شركة سدرة المالية، مدير الأصول الخليجي الذي يعمل وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية، وجودها في السوق الأمريكي باستحواذها على ثاني محفظاتها العقارية الصناعية في الولايات المتحدة الأمريكية بقيمة 206 ملايين دولار أمريكي. وتضم المحفظة الجديدة 30 أصلاً عقارياً صناعياً مهماً وحيوياً موزعاً على 15 ولاية أمريكية رئيسية، ومؤجرة بالكامل لشركات ومصانع أمريكية بنظام عقود التأجير الصافية.

وتستفيد المحفظة الاستثمارية من قائمة قوية من المستأجرين تتألف من شركات من الحجم المتوسط والكبير، والتي تَشغل أصولها المستأجرة لفترات تصل إلى 27 سنة في المتوسط، وعقود طويلة الأجل لا تنتهي قبل 13 سنة في المتوسط العام، مما يجعل المحفظة مصدراً للتدفقات النقدية القوية والمستدامة خلال فترة الاحتفاظ بهذه الأصول.