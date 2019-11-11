صفقات خليجية كبيرة في «بيزنكس القاهرة»

المصدر: القاهرة- البيان

اختتمت أول من أمس، فعاليات الدورة الثانية من المعرض الدولي للاستثمارات والتوكيلات التجارية «بيزنكس 2019»، بمركز المنارة الدولي للمؤتمرات، وسط حضور خليجي وأفريقي وأجنبي كبير.

وقال محمد ناقد الرئيس التنفيذي للمعرض، إن هذا العام شهد زيادة في الإقبال من رواد الأعمال والشباب الباحثين عن فرص استثمارية مناسبة عن العام الماضي. وأضاف أن المعرض شهد توقيع صفقات تجارية في مجال «الفرنشايز»، تقدر بـ 225 مليون دولار، بزيادة 75 مليون دولار عن العام الماضي، وهو ما يعد مؤشراً على النجاح الكبير الذي حققه المعرض على مدار دورتين متتاليتين.

وقال د. أحمد آل سودين رئيس الاتحاد العربي للاستثمار والتطوير العقاري بجامعة الدول العربية، عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، إن حجم الصفقات التي وقعتها الشركات الخليجية من خلال معرض «بيزنكس 2019»، بدورته الثانية، تضاعفت عن الدورة السابقة، حيث بلغت قيمتها 100 مليون دولار، مقارنة بـ 50 مليون دولار في الدورة السابقة للمعرض.

وأشار إلى أن هذا اللقاء الدولي، أصبح الحدث السنوي الأبرز والأهم لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة بشكل مباشر، وتنمية مشاريع الشركات الناشئة ورواد الأعمال، والذي يحرص على حضوره عدد كبير من المستثمرين والغرف التجارية بالإمارات والسعودية.

خدمات جديدة

وقال جورج ميتري الرئيس التنفيذي لشركة «بيزنكس»، إن المعرض قدم هذا العام خدمات جديدة لأول مرة، منها الـ «ماتش ميكنغ»، أو الـ «بي تو بي»، وهو ما سهل للعارضين أو المصنعين المصدرين، اللقاء مع المستثمرين أو المشترين الأجانب من دول مختلفة، بالأخص الدول الأفريقية والعربية. وأضاف أن إدارة المعرض، ضاعفت المساحة المخصصة للمعرض هذا العام، لتبلغ 10 آلاف متر مربع، وذلك بسبب الإقبال الكبير من قبل الشركات العارضة، وكثافة الإقبال الجماهيري.

مشاركة سعودية

وكشف بسام بن عبد الرازق عضو مجلس إدارة غرفة مكة المكرمة، رئيس الوفد السعودي، أن وفداً ضم 45 رجل أعمال سعودياً، شاركوا في فعاليات «بيزنكس 2019»، موضحاً أنها المرة الثانية التي يشارك فيها وفد من غرفة مكة المكرمة على التوالي بالحدث.