«انطلاق» تحفز المواطنين على الإبداع وتمنحهم فرصة تطوير أفكار تجارب السفر

المصدر: دبي- البيان

دعت حاضنة الأعمال «انطلاق»، المواطنين ممن لديهم أفكار إبداعية ومبتكرة، من شأنها المساهمة في تقديم تجربة سفر مميزة ومريحة ومشوقة للمسافرين، إلى المشاركة في «مختبر الأفكار»، قبل 14 نوفمبر الحالي عبر الموقع الإلكتروني intelak.com/‏‏idealab، مع فرصة ربح رحلة لشخصين إلى أوروبا، مقدمة من برنامج «رحلتي»، التابع لـ «دناتا للسفريات».

وتحظى حاضنة أعمال المشاريع الناشئة «انطلاق»، بدعم «مجموعة الإمارات»، وشركة «جنرال إلكتريك»، ودائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي «دبي للسياحة»، والتي تقدم الدعم للشركات الناشئة الواعدة العاملة في قطاع السياحة، وتشجيعها على إطلاق أفكارها، وتطوير وتوسيع أعمالها، وتحويلها إلى واقع.

وتسهم الحاضنة أيضاً في دعم رؤية الدولة الرامية إلى تعزيز مكانتها كمركز عالمي للشركات الناشئة ورواد الأعمال، فيما يعد برنامج «رحلتي» من المبادرات المبتكرة لإدارة «المشاريع الجديدة» في «دناتا للسفريات»، وترتكز أنشطتها على تصميم تجارب سفر تنسجم مع متطلبات واحتياجات المسافر الإماراتي.

وقال يوسف لوتاه المدير التنفيذي للتطوير السياحي والاستثمار في دائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي «دبي للسياحة»: بإمكان مواطني الدولة اليوم، لعب دور حيوي في تطوير تقنيات جديدة في قطاع السياحة، ونحن في «دبي للسياحة»، ملتزمون بتوفير الدعم والاستشارات للمواطنين الطموحين ممن يمتلكون مهارات إبداعية، ويتطلعون للمساهمة بفاعلية في تعزيز تجربة السفر والسياحة في دبي، حيث سيحصلون على التدريب والإرشاد والمساعدة من قبل شركائنا الرئيسين في القطاع، وترحب «انطلاق» بجميع المبتكرين، وتفتح لهم قنوات التواصل، التي تتيح لرواد الأعمال الإماراتيين الفرصة للإبداع وإظهار إمكاناتهم في الطيران والسفر والسياحة.

وقالت رحاب منصور مدير عام «رحلتي» لدى دناتا للسفريات: «رحلتي» علامة تجارية، عمل على تصميمها إماراتيون، من أجل المسافر الإماراتي وكوننا شركة ناشئة أيضاً، فإننا نتطلع إلى مشاركة خبرتنا مع المشاركين في حاضنة «انطلاق»، ومساعدة المبدعين على تحويل أفكارهم المبتكرة في مجال الطيران والسفر، إلى حقيقة ومشاريع تجارية مربحة، ويقدم مختبر الأفكار التابع لحاضنة «انطلاق»، فرصة ثمينة لرواد الأعمال من الشباب الإماراتي، الساعين إلى الحصول على مصادر الإلهام والإرشاد والتدريب من الخبراء، وكذلك المحترفين من الشركاء والشركات، لمساعدة رواد الأعمال على تأسيس وتنمية أعمالهم التجارية ومشاريعهم الرائدة.