«إيرباص» تستشرف التوجّهات المستقبلية خلال ملتقى «بولد توكس» للابتكار بدبي

المصدر: دبي - البيان

أعلنت شركة إيرباص بالتعاون مع الملتقى الحواري «بولد توكس» تنظيم النسخة السابعة من ملتقى «بولد توكس» للابتكار السبت 16 نوفمبر الجاري في مدرج مجمع دبي للمعرفة، بمشاركة 7 متحدثين يناقشون مجموعة متنوعة من المواضيع ضمن مختلف القطاعات والتي تركز على آفاق المستقبل.

خبراء ومطورون

ويجمع الملتقى نخبة من رواد الأعمال والخبراء البحثيين ومطوري المنتجات والمصممين والمبتكرين، لمواجهة بعض أهم التحديات التي تواجه المجتمع والقطاعات الصناعية، كما يتولى المشاركون تحليل التوجهات الحالية وتسليط الضوء على التطورات التي يشهدها القطاع الخاص والمساهمات الحكومية في ميدان الابتكار، إلى جانب العوائق والنجاحات والحلول المُلهمة التي طرحتها مجموعة من أفضل الدراسات المحلية والعالمية.

كما ستعرض شركة إيرباص حلولها التكنولوجية المتطورة التي تساهم في الحد من انبعاثات قطاع الطيران والتطور الملموس في ميدان التكنولوجيا الحيوية البحرية.

حوارات تفاعلية

وقال ميكائيل هواري رئيس إيرباص في أفريقيا والشرق الأوسط: نهدف من خلال شراكتنا مع ملتقى «بلود توكس» إلى تنظيم حوارات تفاعلية تتناول مواضيع الابتكار وعلاقته بتطوير المجتمعات للوصول إلى عالم مستدام، كما نسعى للاستفادة من خبرات نظرائنا والتعلّم منهم إلى جانب مشاركة خبراتنا وتجاربنا معهم، وذلك عبر تسليط الضوء على مدى أهمية الابتكار بالنسبة للاقتصاد الحديث الذي يُعد من أهم عوامل حل المشكلات ومواجهة التحديات التي تواجهها الدول النامية.

وأضاف هواري: تساهم ابتكارات إيرباص بالتأثير في حياة الملايين من الناس حول العالم، حيث تصنع منتجات تهدف إلى تحسين سُبل الحياة في المستقبل. ولا شك في أن الجمع بين مفهومي المواطنة الفعّالة والابتكار المفتوح يساهم في تعزيز مكانتنا، فالابتكار من منظورنا هو التقاء الأفكار الملهمة والأشخاص المبدعين والتحديات تحت سقف واحد.

مواضيع

تضم قائمة المواضيع الجلسات الحوارية لهذا العام الدور الحكومي في تمكين الابتكار والتأثير المُحتمل للتشريعات الصادرة، إضافة إلى دور الابتكار في تطور المدن والأثر الذي ستحمله المدن الذكية في البشر.